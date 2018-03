Elezioni : exploit M5S in Sicilia - un isolano su due ha votato per i grillini : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - exploit del M5S in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell'uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vi

Elezioni : exploit M5S in Sicilia - un isolano su due ha votato per i grillini : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – exploit del M5S in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell’uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vinse 61 collegi su 61. Oggi i collegi potrebbero tutti andare ai grillini del Siciliano Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva ...

Elezioni - exploit della Lega di Salvini : storico sorpasso su Fi : Il centrodestra guarda il bicchiere mezzo pieno mettendo in evidenza che la somma dei 4 partiti porta la coalizione in vantaggio rispetto a M5s e Pd. Un dato che consente a Lega, Fdi, Fi e quarta ...

Elezioni 2018 - centrodestra avanti - exploit M5S. Crollo Pd - la Lega supera FI. Ma non c'è la maggioranza : Boom M5S, Crollo Pd, Lega davanti a Forza Italia. Ma senza una maggioranza per formare un governo. Secondo le proiezione del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato il centrodestra è...