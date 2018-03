Elezioni | Di Battista | “Renzi? Pur di non dimettersi | frantuma PD La nostra linea non

Elezioni politiche 2018 - Di Battista : «Un’apoteosi. Tutti dovranno parlare con noi» : «È un trionfo, un’apoteosi. Ora Tutti dovranno parlare con noi». È Alessandro Di Battista a dichiarare ufficialmente la vittoria del Movimento 5 stelle e lo fa definendo la notte storica, ma anche indicando già la strada, quella che porta gli altri a confrontarsi con il primo partito. «Se i dati saranno confermati – ha detto Di Battista -, si tratterà di un trionfo del M5S, di una vera e propria apoteosi, che dimostra la bontà del nostro ...

Elezioni - Cuperlo : “Sconfitta dura”. E Migliore a Di Battista : “Accordo con M5s? Non credo ci saranno le condizioni” : Ore 3:30. Dal Nazareno esce Gianni Cuperlo. “Sconfitta dura e severa” dice. “C’è una svolta a destra abbastanza evidente tra l’altro a trazione leghista e questo è motivo di preoccupazione e c’è un risultato molto significativo del M5s che però non risolve il dilemma storico di quel movimento che riguarda il tema delle alleanze sul dopo voto”. Il Pd? “Affronteremo una discussione molto seria per ...

Elezioni 2018 - Di Battista : "Un trionfo - tutti devono parlare con M5S" - : Nel comitato elettorale del Movimento, a Roma, si esulta dopo i primi risultati. L'esponente pentastellato: "Vera e propria apoteosi, che dimostra la bontà del nostro lavoro. tutti quanti dovranno ...

Elezioni - Di Battista : “Apoteosi. Dovranno parlare con noi”. Salvini : “La mia prima parola è grazie”. Rosato : “Pd all’opposizione” : Esultanza nella sede del comitato elettorale M5s e in via Bellerio, sede della Lega. Parole caute dal Nazareno, dove la premessa è che si aspettano i dati finali ed “è prematuro fare scenari”. Sono le prime reazioni allo tsunami degli exit poll, in base ai quali i 5 Stelle sono saldamente il primo partito, il Carroccio ha stracciato Forza Italia e i dem sono crollati ben sotto il 20 per cento. “Se i dati saranno ...

Elezioni politiche italiane 2018 - Di Battista sbaglia seggio : L'esponente del M5s non risultava nelle liste elettorali, poi l'equivoco è stato chiariato Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

Elezioni - Brunetta : “Io ministro Economia? È il mio mestiere. Di Battista e Di Maio sono poveracci - il peggio del peggio del peggio” : Durissima reprimenda del candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, contro il M5s e, in particolare, contro il deputato uscente Alessandro Di Battista e il candidato alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. Ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, Brunetta esordisce: “Berlusconi mi vuole come ministro dell’Economia? Non mi ha stupito ma mi ha fatto piacere. È il mio mestiere, l’ho sempre fatto”. Poi commenta ...

Elezioni : Renzi - no comment su Di Battista a Rignano - basta vedere foto piazza : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gli odi, gli insulti, la violenza verbale delle piazze la lasciamo a loro”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’ in diretta Fb . A chi gli chiede un commento a Alessandro Di Battista che è andato a “provocare” in piazza a Rignano, il segretario dem risponde: “Non dico niente. Guardate le foto e ciascuno può farsi un’opinione di come era quella piazza. Noi non ...

Elezioni - Di Battista nel paese natale di Renzi : “Anche qui a Rignano voto di scambio - andate a votare” : “Il voto di scambio è anche qui a Rignano sull’Arno, per questo dovete andare a votare. Più cittadini andranno a votare e più l’incidenza del voto controllato diminuirà. Chi pensa di non andare a votare fa il più grande favore ai politici”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di una iniziativa elettorale M5s a Rignano sull’Arno, paese in provincia di Firenze, dove ha origini e vive la famiglia del ...

Elezioni 2018 - Di Battista : "Ora gli italiani scelgano da che parte stare" : L'intervista all'ormai ex parlamentare 5 Stelle. Le urne come ultima chance: "Poi però le solite lamentele da bar non saranno più accettabili" M5s, la lista dei ministri al Colle , via email, . Tra ...