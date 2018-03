Elezioni | da Minniti a Lotito | passando per Lucia Annibali e De Falco Ecco gli esclusi

SEGGI ED ELETTI CAMERA - RISULTATI Elezioni 2018/ M5S al 32 - 64% - Centrodestra al 37% : Tabacci ok - Minniti ko : CAMERA SEGGI ed ELETTI, RISULTATI ELEZIONI 2018: il Centrodestra ottiene più parlamentari del M5s ma non raggiunge la maggioranza. Centrosinistra: si salva Gentiloni, non Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Elezioni : Minniti - Franceschini - Pinotti e Fedeli attendono rientro proporzionale : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Bocciati nelle sfide dei collegi uninominali, i ministri dell’Interno, Marco Minniti; dei Beni Culturali, Dario Franceschini; della Difesa, Roberta Pinotti; e dell’Istruzione, Valeria Fedeli; attendono ora di conoscere l’esito dei risultati nel proporzionale per capire se potranno rientrare in Parlamento in virtù delle candidature nei collegi plurinominali.Alla Camera il titolare del Viminale è ...

Elezioni 2018 - sfide Uninominale : i bocciati/ Male Grasso e Minniti : eletti Boschi e Casini : sfide Uninominale, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è debacle per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Elezioni politiche 2018 - promossi e bocciati : male Minniti e Grasso - bene Boschi e Bonino : Il Rosatellum è legge elettorale mista e ai risultati generali nelle Elezioni politiche 2018 bisogna aggiungere i duelli nei colleghi uninominali che mettevano i candidati uno contro l’altro in uno scontro diretto. Non sono mancate le sorprese. Maria Elena Boschi, catapultata dalla sua Arezzo in Trentino Alto Adige, è andata bene. Si è salvato Pier Carlo Padoan a Siena, non così Dario Franceschini nella sua Ferrara. MARIA ELENA ...

Elezioni 4 marzo - collegi uninominali. Dalla Boschi a Minniti : chi vince e chi perde : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi. Cosa succede ora: le possibili maggioranze VIDEO / L'...

Elezioni 2018 - le sfide dei collegi uninominali : passa la Boschi - bocciato Minniti - disastro D'Alema : ... fermo al 28 per cento, , Matteo Orfini, big del Pd risulta terzo a Roma, nell'uninominale per la Camera , collegio Torre Angela, , mentre potrebbe farcela il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ...

Risultati Elezioni 2018 - vincitori e sconfitti nei testa a testa : fuori Minniti e Fedeli. Di Maio al 63%. Vincono Gentiloni e Boschi : Mezzo governo Gentiloni perde le sfide negli uninominali, Luigi Di Maio sfonda quota 60% nella sua Pomigliano d’Arco, Venezia ai Cinque Stelle, Grasso e D’Alema cancellati nei propri seggi. La mappa delle sfide testa a testa (qui quella complessiva) mette insieme Risultati inattesi e decapita la leadership di diversi big di partito, non solo del Pd. fuori Franceschini, Pinotti, Fedeli, De Vincenti – Oltre a Paolo Gentiloni che ...

Elezioni : Padoan - Minniti - Delrio - Franceschini - ministri tra promozioni e bocciature : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – promozioni e bocciature eccellenti tra i ministri che si presentavano nei collegi uninominali. Stop per il ministro dell’Interno Marco Minniti nel collegio Camera di Pesaro, terzo con il 27,89 per cento con 246 sezioni su 301 scrutinate. Stessa situazione per la ministra della Difesa Roberta Pinotti, al 26,72 per cento nel collegio Senato di Genova, con 424 sezioni scrutinate su 566. Solo secondo nel ...

Elezioni 2018 - Boschi passa. Sconfitte per Minniti - Grasso e Franceschini. Ok Lorenzin. A Potenza vince Caiata : Finisce prima di iniziare l'avventura in politica di Francesca Barra, sconfitta a Matera per il Pd. Nel collegio di Ferrara per Montecitorio il ministro della Cultura uscente Dario Franceschini è ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna (2) : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nel collegio senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ...