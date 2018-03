Elezioni : Gentiloni verso la vittoria nel collegio di Roma centro : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, vince nel collegio uninominale Camera di Roma centro. Quando sono state scrutinate 205 sezioni su 218, il premier si attesta su una percentuale del 41,9 per cento, staccando ampiamente il candidato del centrodestra Luciano Ciocchetti, fermo al 30,9, e quello M5S Angiolino Cirulli, arrivato al 16,79. L'articolo Elezioni: Gentiloni verso la vittoria nel collegio di ...

Elezioni : collegi uninominali - Di Maio al 63 - 4% - Renzi al 43 - 5% : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Senza problemi l’elezione nell’uninominale per Luigi di Maio e Matteo Renzi, anche se con proporzioni diverse. Il candidato premier M5S è al 63,4 per cento contro il 20,3 di Vittorio Sgarbi nel collegio Camera di Acerra, quando sono state scrutinate 247 sezioni su 251. Il segretario del Pd, in corsa nel collegio senatoriale di Firenze, è al 43,5 contro il 24,5 di Alberto Bagnai del centrodestra, con ...

Elezioni 2018 - mappa interattiva di Sky Tg24 per i collegi uninominali - : Con le elaborazioni di YouTrend permette di scoprire in tempo reale il voto delle coalizioni e dei candidati collegio per collegio. Si possono trovare tutti i dati dello scrutinio per il maggioritario,...

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Il ministro dell'Economia si attesta al 35,27% contro il 33,81% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22% di Leonardo Franci , M5S, , 205 sezioni scrutinate su 293, .

Elezioni - Renzi e Gentiloni verso vittoria nel loro collegio : Matteo Renzi si avvia a entrare in Parlamento con una vittoria senza affanno nel collegio di Firenze per il Senato. Quando risultano scrutinate 429 sezioni su 461 il segretario Pd è al 44,06%. Anche ...

Elezioni 2018 - Gentiloni in netto vantaggio nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema : Paolo Gentiloni largamente in vantaggio nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier, con circa metà sezioni scrutinate, si attesta al 41,9% contro il 31,11 di Luciano Ciocchetti, mentre ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Elezioni politiche italiane del 2018 : come sapere qual è il vostro collegio : Basta andare su un sito creato da AGI e YouTrend e mettere il proprio indirizzo di residenza The post Elezioni politiche italiane del 2018: come sapere qual è il vostro collegio appeared first on Il Post.

