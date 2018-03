Elezioni | centrodestra prima coalizione ​Vola il M5S | il Pd crolla sotto il 20%

Elezioni : Cancelleri (M5s) - Pd scomparso e per centrodestra incredibile batosta : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Il Pd è praticamente scomparso, la coalizione del centrodestra ha perso 100mila voti rispetto a novembre e Musumeci parla di un risultato segno del malessere? I cittadini hanno votato convintamente per noi, che non abbiamo responsabilità del disastro degli ultimi 20-30

Risultati Elezioni 2018 - seggi nelle proiezioni YouTrend : centrodestra a 267 (124 alla Lega). M5s a 228 – SEGUI LA DIRETTA : Il trionfo del Movimento Cinque Stelle, primo partito e primo gruppo parlamentare, che al Sud lascia le briciole agli avversari. Il dominio della Lega in tutto il Nord, che però sfonda al Centro e si radica perfino al Sud. Il Pd prostrato e il centrosinistra scomparso. La cartina dell’Italia la mattina dopo le elezioni politiche 2018 è tutta gialla e blu (guarda la mappa interattiva del Fatto.it) con la quasi scomparsa del rosso. Ma cosa ...

Elezioni - Berlusconi : Mandato per il governo al centrodestra : Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo il risultato del voto delle politiche. Il leader di Forza Italia ha incontrato ad Arcore Matteo Salvini, leader della Lega, e ha fatto il punto sugli scenari post voto. Il Cavaliere ha le idee chiare: il Mandato di governo spetta al centrodestra che è la prima coalizione. "Il centro-destra è il vincitore politico di queste Elezioni. I dati confermano che - dopo cinque anni di opposizione - ...

Elezioni politiche 2018 : Nord al centrodestra - Sud al Movimento 5 stelle : È un’Italia di tre colori quella che esce dalle Elezioni politiche 2018. Due però sono macchie molto più ampie dell’altra. Il Nord, esclusi Alto Adige e Valle d’Aosta, è blu, colore che rappresenta il centrodestra. Tutto il Sud, ma anche gran parte del centro, fino alle Marche, è del giallo attribuito al Movimento Cinque stelle. È il rosso del centrosinistra che manca, in parte anche nelle regioni che votano tradizionalmente a sinistra come ...

Elezioni 2018 - Forza Italia : ha vinto il centrodestra - noi determinanti - : I contenuti del centro-destra, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull'immigrazione, sono stati apprezzati dagli Italiani. L'apporto numerico e politico di Forza Italia è stato &...

SEGGI ED ELETTI CAMERA - RISULTATI Elezioni 2018/ M5S al 32 - 64% - Centrodestra al 37% : Tabacci ok - Minniti ko : CAMERA SEGGI ed ELETTI, RISULTATI ELEZIONI 2018: il Centrodestra ottiene più parlamentari del M5s ma non raggiunge la maggioranza. Centrosinistra: si salva Gentiloni, non Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Elezioni - in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del centrodestra : umiliati Serracchiani e Illy : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...

Elezioni - Salvini : «La squadra con cui governare è di centrodestra» . E poi incontra Berlusconi ad Arcore : Nessun accordo con il M5S, come qualcuno aveva ipotizzato. Il leader della Lega fa i complimenti ai grillini, ma sottolinea: «Noi siamo cresciuti di più, dal 4 al 18%»

Diretta risultati Elezioni Politiche e Regionali 2018/ Boom M5s : proiezioni seggi - 267 al Centrodestra : Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. Boom M5s e Lega, il Centrodestra nella stima seggi ne avrebbe 247 alla Camera. Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:15:00 GMT)

RISULTATI Elezioni POLITICHE 2018/ Diretta - regione per regione : Nord al Centrodestra - Sud-M5s : ELEZIONI POLITICHE 2018 e Regionali: RISULTATI, exit poll in Diretta live, proiezioni seggi ed eletti. Ultime notizie: M5s primo partito, exploit Lega di Salvini. Crollo Pd, Renzi addio?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:18:00 GMT)RISULTATI ELEZIONI 2018/ Berlusconi al Sud, le "ombre" di Di Maio e Mattarella. di A. FannaRISULTATI ELEZIONI 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del Duca

DIRETTA RISULTATI Elezioni REGIONALI E POLITICHE 2018/ Lombardia e Lazio chi vince tra M5S - Pd e Centrodestra? : DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI e POLITICHE 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. L'Unione europea “trema” all'indomani dell'esito del voto nazionale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:57:00 GMT)

Fontana vs Gori - Elezioni Lombardia 2018/ "Centrodestra vince col 39%" : Lega batte Pd : Attilio Fontana vs Giorgio Gori, Elezioni Lombardia 2018: dalle prime proiezioni la Lega batte il Pd, centrodestra ok contro il candidato di Renzi.

Elezioni : sconfitta per Alfieri a Agropoli - Ferraioli salva centrodestra da cappotto : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Il Pd crolla anche ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove Franco Alfieri, 'Mr fritture', considerato il super favorito della vigilia, non ce la fa e arriva terzo con il 26,6% di preferenze (34mila 779 voti). A spuntarla, a sorpresa, dopo una lotta all'ultimo voto, è in