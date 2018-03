Elezioni | Casini eletto al Senato | decima legislatura e decano parlamentari

Sfide Uninominale - sconfitti eccellenti/ Ok Casini e Gentiloni : ko D’Alema - Boldrini e Grasso (Elezioni 2018) : Sfide Uninominale, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è debacle per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:09:00 GMT)

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Il ministro dell'Economia si attesta al 35,27% contro il 33,81% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22% di Leonardo Franci , M5S, , 205 sezioni scrutinate su 293, .

Elezioni 2018 - Gentiloni in netto vantaggio nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema : Paolo Gentiloni largamente in vantaggio nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier, con circa metà sezioni scrutinate, si attesta al 41,9% contro il 31,11 di Luciano Ciocchetti, mentre ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna (2) : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nel collegio senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna (2) : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nel collegio senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

RISULTATI SENATO UNINOMINALE Elezioni 2018/ Exit poll e Proiezioni : Casini passa - Renzi vittoria di pirro? : ELEZIONI politiche 2018, UNINOMINALE SENATO: le proieizioni, le sfide più interessanti, i RISULTATI delle precedenti ELEZIONI e come funziona il voto.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 00:47:00 GMT)

D’Alema : “Pensare che il Pd possa vincere le Elezioni è lunare. Prodi? Vota Renzi e Casini senza nemmeno dirlo a se stesso” : Pensare che il Pd vinca le elezioni è “lunare” e quando Massimo D’Alema sente Matteo Renzi sostenerlo “mi sembra di essere sulla luna, invece io sono tra la gente”. Ma se Romano Prodi rimprovera i fuoriusciti dal Partito Democratico come “amici che hanno sbagliato”, anche il suo ex ministro degli Esteri pensa “lo stesso di lui”. “Non si può Votare Gentiloni – dice il candidato di ...

Elezioni : Casini - D’Alema accecato dall’odio : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “D’Alema è accecato dall’odio verso Renzi. Mi dispiace per lui. Non aveva questo giudizio di me quando lavoravamo insieme per fare accordi in Sicilia o nel governo Monti”. Lo dichira Pier Ferdinando Casini (Civica Popolare). L'articolo Elezioni: Casini, D’Alema accecato dall’odio sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : D’Alema - candidatura Casini è sfregio a nostra storia : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Non è vero che Renzi rinnova la politica italiana. Renzi vuole colpire la sinistra. Ricandida Casini che è stato parlamentare prima di me e non se ne è mai andato. La candidatura di Casini, fondatore del Popolo della libertà, è uno sfregio alla nostra storia, alla nostra cultura, ai nostri valori”. Lo ha detto Massimo D’Alema a Polignano a Mare intervenendo a un’iniziativa ...

Elezioni - Casini : “M5s e Lega sono un concentrato di arroganza e incompetenza. Pd? Ai circoli tutti vogliono farsi selfie con me” : “Noi della coalizione di centrosinistra, che è quella del Pd, abbiamo una sfida mortale, condotta dal M5s e da Salvini“. Così, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, esordisce Pier Ferdinando Casini, candidato nel collegio uninominale di Bologna per Civica Popolare, la lista di Beatrice Lorenzin sostenuta dal Pd. “Non voglio parlare di nemici” – puntualizza – “ma per me i veri avversari politici di ...

Elezioni - Orlando : 'Indifendibile candidare Casini e non Lo Giudice' - : ... ha detto la corrispondente della Cbc Leggi Tutto » Il bronzo olimpico Donato: 'Fuori dalle liste M5s con un sms, assurdo' 30 gennaio 2018 Nessun commento Il campione: 'Sapevo che politica era un ...

Elezioni - Prodi e lo scontro a distanza con LeU : “Imbarazzo per Casini? Quod dixi dixi…” : “Imbarazzo per Casini a Bologna? Quod dixi, dixi”. Con tanto di latino, Romano Prodi taglia corto sulle polemiche a distanza con Liberi e Uguali di Grasso e Bersani, a margine del convegno ‘Le grandi imprese italiane e l’Europa’, organizzato dall’accademia dei Lincei a Roma. Nessuna replica dopo le polemiche per le affermazioni su Leu che, secondo il Professore, non lavora per l’unità del centrosinistra, al contrario del partito di Renzi. ...