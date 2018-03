Elezioni | Camera 50 328 su 61 401 | centrodestra al 37% | M5S al 32 | 1

Elezioni 2018 a Bergamo - Claudia Terzi alla Camera con Invernizzi : diventata mamma da poche settimane e ora, l'annunciata elezione alla Camera dei deputati, per la prima volta, è realtà: a Montecitorio la Lega bergamasca manda l'assessore regionale uscente all'...

Elezioni : Camera (40.412 su 61.401) - centrodestra 37 - % M5S 31 - 5% : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Con 40.412 sezioni scrutinate su 61.401, in base ai dati dell’uninominale, il centrodestra si attesta al 37,03 per cento, M5S al 31,49 e il centrosinistra al 23,82. All’interno delle coalizioni, la Lega è al 18,4, Forza Italia al 13,68, Fratelli d’Italia al 4,3, Noi con l’Italia-Udc all’1,26. Nel centrosinistra il Pd è al 19,42, +Europa al 2,72, Insieme allo 0,57, Civica popolare ...

Tutti i risultati Elezioni politiche 2018 al 5 marzo per Camera - Senato - regione Lombardia e Lazio : I risultati elezioni politiche 2018 sono serviti in queste prime ore di oggi 5 marzo per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e pure per le regioni Lombardia e Lazio. Alle 7:05 di questa mattina, il Viminale (attraverso la piattaforma Eligendo) ha presentato i dati ancora parziali di questa tornata elettorale che tengono conto di 38.979 seggi scrutinati su 61.401 totali. Un dato dunque ancora parziale ma le percentuali finali ...