Elezioni | Camera 40 412 su 61 401 | centrodestra 37 | % M5S 31 | 5%

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 marzo 2018) Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Con 40.412 sezioni scrutinate su 61.401, in base ai dati dell’uninominale, ilsi attesta al 37,03 per cento, M5S al 31,49 e il centrosinistra al 23,82. All’interno delle coalizioni, la Lega è al 18,4, Forza Italia al 13,68, Fratelli d’Italia al 4,3, Noi con l’Italia-Udc all’1,26. Nel centrosinistra il Pd è al 19,42, +Europa al 2,72, Insieme allo 0,57, Civica popolare allo 0,48 come Svp. Infine Liberi e uguali è al 3,51, Potere al popolo all’1,18, Casapound allo 0,94, il Popolo della famiglia allo 0,67. L'articolo(40.412 su 61.401),37,% M5S 31,5% sembra essere il primo su CalcioWeb.