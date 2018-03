Elezioni | Boschi eletta con il 41%

Elezioni 2018 - Boschi passa. Sconfitte per Minniti - Grasso e Franceschini. Ok Lorenzin. A Potenza vince Caiata : Finisce prima di iniziare l'avventura in politica di Francesca Barra, sconfitta a Matera per il Pd. Nel collegio di Ferrara per Montecitorio il ministro della Cultura uscente Dario Franceschini è ...

Elezioni - Boschi vota a Bolzano : ANSA, - Bolzano, 4 MAR - Maria Elena Boschi ha votato a Bolzano, dove è candidata al uninominale. In mattinata la candidata Pd è andata a messa nella chiesa dei Domenicani in centro storico, poi si è ...

Elezioni - Renzi : “Sulle banche non siamo scappati…”. E il militante contesta : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?” : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?”. Queste le urla di un contestatore dem, nei confronti di Renzi, nel corso di un evento elettorale del Pd al cinema Adriano, dopo che il segretario Pd aveva rivendicato che il suo partito sulle banche “non è scappato”. “L’abbiamo candidata a Bolzano proprio per evitare che tutta la polemica fosse contro di lei”, ha tagliato corto il segretario dem. L'articolo ...

Elezioni - Boschi : “Pd primo partito? E’ un obiettivo alla nostra portata” : “Il Pd lavora per essere il primo partito in Italia. Sono convinta che questo sia un obiettivo alla nostra portata il 4 marzo“. Lo ha detto Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del consiglio, a Bologna per firmare con alcuni sindaci di varie parti d’Italia, l’accordo per i finanziamenti sui piani periferie. “Io credo – ha detto parlando della situazione bolognese – che il Pd sarà il primo ...

Elezioni 2018/ Caos Boschi in Pd Alto Adige : via 14 dem. Napolitano loda Gentiloni e snobba Renzi : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14. Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Elezioni - scoppia la grana Boschi : Il Pd a rischio scissione in Trentino : A due settimane dalle Elezioni politiche del prossimo 4 marzo per il Partito Democratico sia apre una falla in Trentino Alto Adige: se non può essere ancora una scissione è sicuramente una vera e propria bomba che esplode contro l'...

Elezioni 2018/ Renzi-Berlusconi - “niente larghe intese” : Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige - via in 14 : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto". Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Elezioni 2018 - caso Boschi spacca Pd in Alto Adige. Lasciano in 14 : Minoranza contro la candidatura della dem e dell'altro sottosegretario Gianclaudio Bressa nel collegio di Bolzano-Bassa Atesina. "Paracadutati"

Elezioni : Pd - weekend in Sicilia per Maria Elena Boschi : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – weekend di campagna elettorale in Sicilia per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Ad annunciarlo è un post su Facebook di Davide Faraone: “Da domani sino a domenica Maria Elena Boschi sarà in Sicilia. Un programma con tante tappe per ascoltare, per fare squadra. Avanti, insieme!”. Si parte da Palermo domani, venerdì 16 febbraio. Alle 16.30, la Boschi parteciperà ...

Elezioni : Pd - weekend in Sicilia per Maria Elena Boschi : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - weekend di campagna elettorale in Sicilia per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Ad annunciarlo è un post su Facebook di Davide Faraone: "Da domani sino a domenica Maria Elena Boschi sarà in Sicilia. Un programma con tante tappe per as

Elezioni - Richetti (Pd) vs Travaglio : “M5s bugiardi”. “Renzi e Boschi hanno mentito. Li avete cacciati o candidati?” : Secondo match dello scontro avvenuto a Dimartedì (La7) sul caso M5s tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna (qui la prima parte). Travaglio ribadisce: “Se lei chiede a me cosa penso di quei 10 che non hanno restituito la parte di stipendio, io le dico che sono dei disonesti e che vanno sbattuti fuori. Ma vorrei che anche voi ...

Elezioni - lo scontro Boschi-Biancofiore secondo Gene Gnocchi : “Ecco il comizio in Trentino” : “Cosa fa la Boschi in Trentino?”, inizia con questa domanda la copertina di Gene Gnocchi a DiMartedì (La7) : “Te lo dico io cosa fa. Continua la sua campagna a suon di comizi sempre rigorosamente in tedesco. Va nelle malghe più sperdute”. E mostra un pezzo del presunto comizio… “E allora il centrodestra è corso ai ripari e le ha messo contro un pezzo da novanta: Michaela Biancofiore. Ti faccio vedere il ...

Elezioni - in Sicilia nel collegio della Boschi il Pd presenta i candidati in gelateria. “Così Faraone isola i dirigenti locali” : “Con grande piacere, vi invitiamo domani, lunedì 12 febbraio alle ore 16:00, presso la gelateria Anni 20 in Via Mattarella a Bagheria“. L’invito gira sui social network manco un’inaugurazione. E invece è l’evento ufficiale per presentare i candidati del Pd alle prossime Elezioni politiche. Che dunque non incontreranno gli elettori all’interno del circolo ufficiale del partito, ma – appunto – in ...

Elezioni - Staino vd Pd : “Come si fa a candidare Boschi in 5 collegi? Nemmeno Togliatti l’avrebbe mai fatto” : “Ma come si fa a candidare Maria Elena Boschi in quattro, cinque posti differenti? È contro ogni galateo, è di cattivo gusto, Nemmeno Togliatti lo avrebbe mai fatto”. Il vignettista ed ex-direttore de l’Unita’, Sergio Staino, esponente storico della sinistra italiana, spara a zero sul Pd dal palco della presentazione di +Europa, a Roma. L'articolo Elezioni, Staino vd Pd: “Come si fa a candidare Boschi in 5 collegi? ...