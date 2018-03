Elezioni | boom di voti a Siracusa per candidato M5S che sfiora il 72 per cento

Elezioni 2018 - il trionfo del M5S al Sud. Di Maio : "Che emozione". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018 , lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

RISULTATI SENATO UNINOMINALE Elezioni 2018/ Seggi e proiezioni : boom M5s. Renzi eletto - Grasso ko : ELEZIONI politiche 2018 , UNINOMINALE SENATO : proieizioni e RISULTATI . Vincono Renzi , Bonino e Casini a Bologna. Debacle per Grasso , Formigoni e D'Alema(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:45:00 GMT)

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018 , i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko e spread in salita : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...