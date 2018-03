Elezioni : boom di voti a Siracusa per candidato M5S che sfiora il 72 per cento : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – boom di voti per un candidato del M5S nel Siracusano, dove il grillino Paolo Ficarra ha ottenuto il 71,72 per cento dei voti nel comune di Priolo Gargallo, con 4.568. Seconda Nicoletta Piazzese di Forza Italia che si è fermata a 956 voti, pari al 15 per cento dei voti. L'articolo Elezioni: boom di voti a Siracusa per candidato M5S che sfiora il 72 per cento sembra essere il primo su Meteo Web.