Elezioni | Antoci Pd | con Renzi e Faraone partito in macerie

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 marzo 2018) Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Siamo davanti a un risultato che lascia sgomenti e a uninfrutto di una ‘gestione dell’io’ che ha messo le minoranze alla porta.oggi prende atto di una sconfitta storica e consegna le sue dimissioni, dimissioni ‘postume’ e quanto meno anomale. Non si è mai visto un leader dimettersi e mentre lo fa tracciare la linea futura del. Oggiha fatto un passo indietro e nel frattempo indicava la strada del Pd per il prossimo futuro. Non mi sono sembrate le parole di un dimissionario ma di una persona che ancora si sente al timone di un”. Così Giuseppe, responsabile nazionale Legalità del Pd ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, commenta con l’Adnkronos il risultato elettorale che ha consegnato ai dem una pesante sconfitta in tutta Italia. “Anche in ...