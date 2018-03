Elezioni 2018 | trionfano M5S e Lega Salvini | Centrodestra al Governo | niente

Elezioni 2018 - in Lombardia centrodestra quasi al 50% : Un risultato schiacciante, nonostante lo scrutinio non sia ancora concluso, quello del centrodestra in Lombardia: quasi il 50% degli elettori, infatti, si è schierato in questo senso, rendendo chiaro ...

Elezioni 2018 - da Treviglio la prima deputata 5 Stelle della Bergamasca : Guia Termini : La giovane Guia Termini, di Treviglio, è la prima parlamentare Bergamasca della storia per il Movimento 5 Stelle. Capolista nel proporzionale, il seggio per lei è garantito dal 16,92% strappato dal ...

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Di Maio : "Emozione". Salvini : "Noi al Governo - basta radical chic". Spread su : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63 - 4% dei voti. Lui : “Questa è terra di disperati” : Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63,4 per cento delle preferenze nel collegio Camera di Acerra. Tra le sfide dirette più significative nei collegi uninominali c’è quella tra il leader M5s e Sgarbi che si ferma al 20.3 per cento. Non arriva al 12 per cento il candidato dem Antonio Falcone. Il primo commento di Sgarbi, intervistato da Porta a porta è stata: “Questo non è un collegio. E’ un territorio di disperati che ...

Elezioni 2018 - l'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione. Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

#Elezioni2018 - Di Maio : "Grazie a chi ci ha sostenuto. Dato storico - emozione indescrivibile" : "E' una bella giornata nonostante la pioggia" dice il leader M5S: il Movimento è il primo partito, lui ha fatto bottino di voti

Risultati Elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

Elezioni 2018 - le sfide dei collegi uninominali : passa la Boschi - bocciato Minniti - disastro D'Alema : ... fermo al 28 per cento, , Matteo Orfini, big del Pd risulta terzo a Roma, nell'uninominale per la Camera , collegio Torre Angela, , mentre potrebbe farcela il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ...

Risultati Elezioni Lombardia - Regionali 2018 in diretta/ Proiezioni ed Exit poll : Gori attende lo spoglio : Risultati Elezioni Regionali Lombardia 2018, oggi 5 marzo 2018: Exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:14:00 GMT)

Elezioni2018 - la stampa estera : 'In Italia trionfano populisti ed estrema destra' : 'Nessuna maggioranza, en plein dei partiti anti europeisti'. Questo il leitmotiv della stampa estera a poche ore dalle elezioni in Italia. Le Monde sottolinea che dal voto non emerge nessuna ...

Elezioni 2018 - i collegi : eletti Gentiloni - Renzi e la Boschi - trombati D'Alema e la Boldrini. Ok Santanché e La Russa : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi. IN LOMBARDIA M5S A SECCO Non ci sarà un solo ...

Risultati Elezioni 2018 - titoli della stampa estera : ‘Trionfo M5s. Populisti avanzano - centro affonda e Berlusconi perde’ : Trionfo Cinque Stelle, sconfitta di Berlusconi. Ma anche aumento consensi per i partiti Populisti che, però, marcano uno scenario di ingovernabilità (guarda la mappa) senza una maggioranza parlamentare. Sono questi i titoli dei siti dei quotidiani internazionali che, oltre a scegliere l’apertura sugli Oscar, pubblicano in homepage i Risultati delle elezioni italiane. Per il Guardian “gli elettori affondano il centro e ...

SFIDE UNINOMINALE - DEBACLE RENZI E PD/ Gentiloni ‘argine’ - delusioni Franceschini e D’Alema (Elezioni 2018) : SFIDE UNINOMINALE, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è DEBACLE per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:05:00 GMT)