Elezioni 2018 | trionfano M5S e Lega Di Maio | Che emozione | Salvini

Elezioni 2018 - l'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione. Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

#Elezioni2018 - Di Maio : "Grazie a chi ci ha sostenuto. Dato storico - emozione indescrivibile" : "E' una bella giornata nonostante la pioggia" dice il leader M5S: il Movimento è il primo partito, lui ha fatto bottino di voti

Risultati Elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

Elezioni 2018 - le sfide dei collegi uninominali : passa la Boschi - bocciato Minniti - disastro D'Alema : ... fermo al 28 per cento, , Matteo Orfini, big del Pd risulta terzo a Roma, nell'uninominale per la Camera , collegio Torre Angela, , mentre potrebbe farcela il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ...

Risultati Elezioni Lombardia - Regionali 2018 in diretta/ Proiezioni ed Exit poll : Gori attende lo spoglio : Risultati Elezioni Regionali Lombardia 2018, oggi 5 marzo 2018: Exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:14:00 GMT)

Elezioni2018 - la stampa estera : 'In Italia trionfano populisti ed estrema destra' : 'Nessuna maggioranza, en plein dei partiti anti europeisti'. Questo il leitmotiv della stampa estera a poche ore dalle elezioni in Italia. Le Monde sottolinea che dal voto non emerge nessuna ...

Elezioni 2018 - i collegi : eletti Gentiloni - Renzi e la Boschi - trombati D'Alema e la Boldrini. Ok Santanché e La Russa : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi. IN LOMBARDIA M5S A SECCO Non ci sarà un solo ...

Risultati Elezioni 2018 - titoli della stampa estera : ‘Trionfo M5s. Populisti avanzano - centro affonda e Berlusconi perde’ : Trionfo Cinque Stelle, sconfitta di Berlusconi. Ma anche aumento consensi per i partiti Populisti che, però, marcano uno scenario di ingovernabilità (guarda la mappa) senza una maggioranza parlamentare. Sono questi i titoli dei siti dei quotidiani internazionali che, oltre a scegliere l’apertura sugli Oscar, pubblicano in homepage i Risultati delle elezioni italiane. Per il Guardian “gli elettori affondano il centro e ...

SFIDE UNINOMINALE - DEBACLE RENZI E PD/ Gentiloni ‘argine’ - delusioni Franceschini e D’Alema (Elezioni 2018) : SFIDE UNINOMINALE, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è DEBACLE per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:05:00 GMT)

Elezioni 2018 - Maria Elena Boschi vince nell'uninominale a Bolzano - : La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio è stata eletta nel suo collegio per la Camera con il 41,23%, davanti a Michaela Biancofiore , Fi, e Filomena Nuzzo , M5s, . LIVE - SPECIALE

Elezioni 2018 - la felicità esausta di Di Maio : “Un’emozione indescrivibile - un dato storico” : “È una bella giornata, nonostante la pioggia” Queste le parole di Luigi Di Maio, mentre usciva dalla sua abitazione a Roma il giorno dopo il voto che ha regalato una percentuale senza precedenti al Movimento 5 stelle. ”È un dato storico ed e’ stata un’emozione indescrivibile” ha aggiunto salendo in macchina Y67 L'articolo Elezioni 2018, la felicità esausta di Di Maio: “Un’emozione indescrivibile, ...

Elezioni 2018 - gli italiani si sono dimostrati maturi. Ora lo facciano anche i cinquestelle : E se invece questo voto dimostrasse che gli elettori italiani sono stati più maturi di altri? La crisi finanziaria e le sfide della globalizzazione hanno portato quasi ovunque all’affermazione di populismi intollerranti e talvolta razzistoidi. Negli Stati Uniti ha vinto Donald Trump. In Austria è andato al governo il FPO. In Francia il Front National è arrivato a intravedere l’Eliseo. In Grecia Alba Dorata ha raccolto molti ...

PIETRO GRASSO - RISULTATI Elezioni 2018/ Liberi e Uguali delude : e lui perde anche a Palermo : PIETRO GRASSO, RISULTATI ELEZIONI 2018: Liberi e Uguali ottiene una percentuale di poco superiore al 3% e il suo leader subisce un'umiliazione nel seggio casalingo di Palermo.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:56:00 GMT)