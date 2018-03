Elezioni 2018 | per la prima volta in 70 anni l' Emilia Romagna non è più rossa

Elezioni politiche 2018 - Di Battista : «Un’apoteosi. Tutti dovranno parlare con noi» : «È un trionfo, un’apoteosi. Ora Tutti dovranno parlare con noi». È Alessandro Di Battista a dichiarare ufficialmente la vittoria del Movimento 5 stelle e lo fa definendo la notte storica, ma anche indicando già la strada, quella che porta gli altri a confrontarsi con il primo partito. «Se i dati saranno confermati – ha detto Di Battista -, si tratterà di un trionfo del M5S, di una vera e propria apoteosi, che dimostra la bontà del nostro ...

Risultati Elezioni 2018 Politiche e Regionali/ Diretta proiezioni - eletti e seggi : la "profezia" di Salvini : Elezioni Politiche 2018 e Regionali: Risultati, exit poll in Diretta live, proiezioni seggi ed eletti. Chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie: la "profezia" di Salvini sul voto
Risultati Elezioni 2018/ Berlusconi al Sud, le "ombre" di Di Maio e Mattarella. di A. Fanna
Risultati Elezioni 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del Duca

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko e spread in salita : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Elezioni 2018 : M5s primo partito - Lega boom in Toscana : tragedia nel mondo del calcio, è morto il calciatore Davide Astori. Elezioni politiche, stravince M5S e il Pd di Renzi affonda

Elezioni 2018 - Di Maio stravince ad Acerra : Sgarbi staccato - : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle ottiene tra il 63 e il 64% dei voti nel collegio uninominale per la Camera della città campana. Il critico d'arte nettamente sconfitto. Ancora più lontano ...

Luigi Di Maio - risultati Elezioni 2018/ Trionfo M5S spinto dal Sud : dialogo col Pd per il Governo? : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche 2018: Trionfo del candidato premier M5S, straccia Vittorio Sgarbi ad Acerra e vede il primo Governo a Cinque Stelle.

Elezioni 2018 - M5S primo partito : crolla il Pd - Lega supera FI. Le borse aprono in calo - Mediaset perde il 4 - 6%

Risultati Elezioni 2018 - Lega apre al M5s. Borghi : “Non si può ignorarli”. Centinaio : “Se crescono - ci siederemo a un tavolo” : “Non si può ignorarli”. “Ci si può sedere intorno al tavolo”. Dalla Lega arrivano le prime aperture al M5s. E le riflessioni sono di esponenti di spicco del Carroccio. Per Gian Marco Centinaio, “se ci fosse un’evoluzione e una crescita da parte del Movimento Cinque Stelle e se diventassero almeno di parola, ci si può sedere intorno al tavolo”. Pur rimarcando d’essere “sempre stato scettico ...

Elezioni 2018 - RISULTATI - SONDAGGI/ Proiezioni e dati reali : i seggi alla Camera e al Senato : Alle ELEZIONI politiche 2018 vince la lista del Movimento 5 Stelle che però non potrà governare perché il centrodestra va al 36%. La Lega supera Forza Italia e il Pd scompare

Elezioni 2018 - golpe finanziario : dopo il voto - Borsa a picco. 'Strani' movimenti a Piazza Affari contro M5s e Lega : A pesare sui mercati l'incertezza politica, con l'assenza di una maggioranza e di un governo omogenei e dal programma chiaro. Di più, il terrore dell'alta finanza si è concretizzato anche nella ...

Elezioni 2018 - Boschi passa. Sconfitte per Minniti - Grasso e Franceschini. Ok Lorenzin. A Potenza vince Caiata : Finisce prima di iniziare l'avventura in politica di Francesca Barra, sconfitta a Matera per il Pd. Nel collegio di Ferrara per Montecitorio il ministro della Cultura uscente Dario Franceschini è ...

Elezioni 2018 - i risultati e l’analisi : chi ha vinto e chi ha perso : Due partiti sovranisti rappresentano la maggioranza assoluta degli italiani. Il Movimento 5 Stelle è di gran lunga il primo partito italiano (oltre il 31%) e la Lega il terzo (oltre il 18%). Il partito di Salvini passa il Rubicone e sorpassa Forza Italia ed è staccato solo un punto dal Partito Democratico (19%) dopo lo scrutinio di oltre due terzi delle sezioni. Prima è la coalizione di centro-destra, anche se bisognerà aspettare lo spoglio ...

Borsa Italiana & Elezioni/ Milano - news : Mediaset a -5 - 5% - spread a 140 punti base : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Sfide Uninominale - sconfitti eccellenti/ Ok Casini e Gentiloni : ko D'Alema - Boldrini e Grasso : Sfide Uninominale, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è debacle per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti