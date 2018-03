Elezioni 2018 | la salvinizzazione di Forza Italia è compiuta

huffingtonpost

(Di lunedì 5 marzo 2018) Andate a parlare con Gianni Letta, contrario sin dall'inizio all'accettazione della legge elettorale perché avrebbe messo in atto una dinamica mortale: la "" di. Novella Cassandra, allora allontanata dai tavoli negoziali per la prima volta, in questo dopo-voto ha espresso il suo disappunto a più di un interlocutore. E non è caso che un suo influente amico, Luigi Bisignani questo malcontento lo ha affidato a un'intervista a Lettera43: "Berlusconi si è lasciato convincere da consiglieri inesperti a rimanere schiacciato sulla Lega. Eppure era stato avvertito autorevolmente".Ecco, Berlusconi è schiacciato perché non ha ascoltato l'autorevole consiglio del principe della sua diplomazia affidandosi a meno nobili pareri di chi, per inesperienza o calcolo, si è buttato nelle braccia di Salvini. E il ribaltamento ...