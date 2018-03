Elezioni 2018 | golpe finanziario | dopo il voto | Borsa a picco ' Strani' movimenti a

Elezioni 2018 - Boschi passa. Sconfitte per Minniti - Grasso e Franceschini. Ok Lorenzin. A Potenza vince Caiata : Finisce prima di iniziare l'avventura in politica di Francesca Barra, sconfitta a Matera per il Pd. Nel collegio di Ferrara per Montecitorio il ministro della Cultura uscente Dario Franceschini è ...

Elezioni 2018 - i risultati e l’analisi : chi ha vinto e chi ha perso : Due partiti sovranisti rappresentano la maggioranza assoluta degli italiani. Il Movimento 5 Stelle è di gran lunga il primo partito italiano (oltre il 31%) e la Lega il terzo (oltre il 18%). Il partito di Salvini passa il Rubicone e sorpassa Forza Italia ed è staccato solo un punto dal Partito Democratico (19%) dopo lo scrutinio di oltre due terzi delle sezioni. Prima è la coalizione di centro-destra, anche se bisognerà aspettare lo spoglio ...

Borsa Italiana & Elezioni/ Milano - news : Mediaset a -5 - 5% - spread a 140 punti base (5 marzo 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:16:00 GMT)

Sfide Uninominale - sconfitti eccellenti/ Ok Casini e Gentiloni : ko D’Alema - Boldrini e Grasso (Elezioni 2018) : Sfide Uninominale, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è debacle per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:09:00 GMT)

Elezioni 2018 a Bergamo - Claudia Terzi alla Camera con Invernizzi : diventata mamma da poche settimane e ora, l'annunciata elezione alla Camera dei deputati, per la prima volta, è realtà: a Montecitorio la Lega bergamasca manda l'assessore regionale uscente all'...

Elezioni politiche 2018 - risultati in tempo reale : M5S alla riscossa : I dati ufficiali, ancora parziali, delle Elezioni politiche 2018 ad oggi 5 marzo, mostrano l’ascesa (prevista) del M5S e il crollo (altrettanto previsto) del PD. Molto bene anche la Lega di Salvini. Ma nessuna coalizione ha la maggioranza per governare. Motivo per cui ci si può aspettare di tutto. Il Movimento 5 Stelle ha garantito […] L'articolo Elezioni politiche 2018, risultati in tempo reale: M5S alla riscossa proviene da ...

Elezioni 2018 - pressione sui titoli di Stato. Euro in calo rispetto al dollaro : Aumenta la pressione sui titoli di Stato italiani dopo l’esito delle Elezioni. Il rendimento dei nostri Btp decennali sale ora poco sopra il 2% mentre lo spread con il bund tedesco di uguale durata si allarga a 140,7 punti base, in rialzo di quasi 10 punti. L’Euro scende sotto 1,23 dollari dopo il voto in Italia. La moneta Europea è scivolata fino a un minimo di 1,2269 dollari per poi assestarsi attorno a 1,2280 dollari. “Il risultato ...

Elezioni 2018 - i seggi alla Camera e al Senato : Il M5S esce primo partito alle Elezioni seguito dal centrodestra, prima coalizione. Salvini vince contro Forza Italia. Prime proiezioni dei seggi.

Elezioni politiche 2018 : cosa succede adesso? : C’era una quota da raggiungere per governare da soli, partito o coalizione che si fosse, e questa quota non è stata raggiunta da nessuno alle Elezioni politiche 2018. Nessun partito o coalizione è arrivato al 40% che permetteva e prometteva maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Una maggioranza di governo non è dunque uscita dalle urne e bisognerà formarla fuori, calcolatrice in una mano e programmi politici nell’altra. Elezioni politiche ...

RISULTATI Elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018 IN DIRETTA/ Proiezioni ed Exit poll : Lega primo partito : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018, oggi 5 marzo 2018: Exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:41:00 GMT)

Diretta Risultati Elezioni 2018 : questa sera dall'Hotel Dioscuri di Agrigento : Diretta Risultati Elezioni 2018/ Politiche: M5s sfonda, "soddisfatti ma con cautela" Risultati Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: affluenza finale. Commento risultato Camera e Senato, M5s al 50%, male il Pd, Centrodestra sotto il 40%. Commenteremo i Risultati elettorali in Diretta ' Facebook' dall'Hotel Dioscuri di ...

Risultati Elezioni 2018 - cosa succede ora. Le possibili maggioranze : Nessun partito o coalizione ha la maggioranza assoluta. Gli scenari plausibili elezioni 4 marzo 2018, tutti i Risultati: vai allo speciale elezioni 4 marzo, l'affluenza definitiva. I dati regione per ...

Elezioni 2018 - a Gattinara 5 Stelle e Lega divisi da 78 voti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Elezioni 2018, a Gattinara 5 ...

Elezioni 2018 - la Valsessera volta le spalle a Nicoletta Favero : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Elezioni 2018, la Valsessera ...