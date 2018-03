Elezioni 2018 | Attilio Fontana nuovo presidente della Regione Lombardia

Elezioni 2018 : la salvinizzazione di Forza Italia è compiuta : C'è poco da fare: con questi numeri non è questione di qualche responsabile, occorrerebbe un'interlocuzione, se non un accordo, con un'altra Forza politica. Occorrerebbe, ad esempio, che Salvini ...

Elezioni 2018 : la salvinizzazione di Forza Italia è compiuta : Andate a parlare con Gianni Letta, contrario sin dall'inizio all'accettazione della legge elettorale perché avrebbe messo in atto una dinamica mortale: la "salvinizzazione" di Forza Italia. Novella Cassandra, allora allontanata dai tavoli negoziali per la prima volta, in questo dopo-voto ha espresso il suo disappunto a più di un interlocutore. E non è caso che un suo influente amico, Luigi Bisignani questo malcontento lo ha ...