Elezioni 2018 | all' estero esultano populisti | Ue spera in Mattarella

Elezioni 2018 - adesso che succede? : L’affluenza alla chiusura dei seggi è stata del 72,92% alla Camera e del 73% per il Senato, gli elettori chiamati alle urne hanno espresso principalmente un voto di protesta, voto che ha sottolineato l’assenza di una maggioranza assoluta. L’unico dato certo e già pronosticato è stato quello di una ingovernabilità di Paese, che per ragioni di forza maggiore porterà a coalizioni strategiche a cui l’ultima parola spetterà al Presidente della ...

Elezioni Lombardia 2018 - Sala : «Fontana? Collaborerò - ma la Lega cambi i toni. Esigiamo rispetto» : Accanto a Giorgio Gori, al Comitato elettorale di corso Buenos Aires, c'era anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala . Difficile non ammettere la sconfitta, che Sala , però, non attribuisce ad errori ...

Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018/ Dario Violi (M5S) : "Partita impossibile in Lombardia" : Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018 : la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. Boom M5s e Lega, Centrodestra avrebbe 247 seggi alla Camera. Renzi si è dimesso dal Pd(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Elezioni 2018 : Attilio Fontana nuovo presidente della Regione Lombardia : LEGGI Il LIVE BLOG - Promosso fin da subito dalle proiezioni e confermato dalle sezioni via via scrutinate: il leghista Attilio Fontana , a capo della coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente ...

Elezioni 2018 : la salvinizzazione di Forza Italia è compiuta : C'è poco da fare: con questi numeri non è questione di qualche responsabile, occorrerebbe un'interlocuzione, se non un accordo, con un'altra Forza politica. Occorrerebbe, ad esempio, che Salvini ...

Elezioni 2018 : la salvinizzazione di Forza Italia è compiuta : Andate a parlare con Gianni Letta, contrario sin dall'inizio all'accettazione della legge elettorale perché avrebbe messo in atto una dinamica mortale: la "salvinizzazione" di Forza Italia. Novella Cassandra, allora allontanata dai tavoli negoziali per la prima volta, in questo dopo-voto ha espresso il suo disappunto a più di un interlocutore. E non è caso che un suo influente amico, Luigi Bisignani questo malcontento lo ha ...