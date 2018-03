Elezioni 2018 | adesso che succede?

Blastingnews

: #elezioni 2018 Schede sbagliate in seggio Roma,presidente svuota urna. Nomi candidati sbagliati, tolte schede di chi aveva già votato - TgLa7 : #elezioni 2018 Schede sbagliate in seggio Roma,presidente svuota urna. Nomi candidati sbagliati, tolte schede di chi aveva già votato - petergomezblog : Elezioni politiche 2018, agguato in topless a Berlusconi. Femen nuda spaventa l'ex Cavaliere al seggio: “Sei scadut… - SkyTG24 : Elezioni 2018, #Berlusconi contestato da 'Femen' al seggio. VIDEO -

(Di martedì 6 marzo 2018) L’affluenza alla chiusura dei seggi è stata del 72,92% alla Camera e del 73% per il Senato, gli elettori chiamati alle urne hanno espresso principalmente un voto di protesta, voto che ha sottolineato l’assenza di una maggioranza assoluta. L’unico dato certo e già pronosticato è stato quello di una ingovernabilità di Paese, che per ragioni di forza maggiore porterà a coalizioni strategiche a cui l’ultima parola spetterà al Presidente della Repubblica, Mattarella. I numeri In questi momenti di attesa sono i numeri che parlano chiaro, ed in valori percentuali ci rivelano: LEU 3,28% CSX 23,10% CDX 37,50% M5S 32,65% Lega e M5S volano Con il 32,65% stando agli ultimi dati aggiornati, il M5S è stato il partito più votato e Di Maio con un discorso fortemente istituzionale ringrazia gli oltre 11 milioni di elettori che hanno riposto fiducia nel Movimento e dichiara: “Abbiamo vinto noi, abbiamo ...