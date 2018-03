ELENA MORALI Pace con Bianca Atzei Il fidanzato Scintilla preoccupato per la sua

AMAURYS PEREZ/ Nel mirino di ELENA MORALI : è guerra (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ ha vissuto giorni infuocati all'Isola dei Famosi 2018: le accuse di Elena Morali si aggiungono a quelle dell'ex concorrente Eva Henger. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:21:00 GMT)

BIANCA ATZEI/ Eliminata? Nuove liti con ELENA MORALI - la cantante in lacrime (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI ha vissuto un nuovo crollo nell'ultima settimana dell'Isola dei Famosi 2018. Intanto diversi concorrenti si scagliano contro di lei. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:20:00 GMT)

ELENA MORALI e il fidanzato Scintilla : il matrimonio è saltato : Elena Morali non si sposa più: il fidanzato Scintilla annuncia a Domenica Live che il matrimonio è saltato Elena Morali e Scintilla non si sposano più. A rivelarlo è stato il comico di Colorado a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso, Gianluca Fubelli ha confidato che doveva diventare il marito della showgirl il prossimo […] L'articolo Elena Morali e il fidanzato Scintilla: il matrimonio è saltato proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e news/ Scontro tra Amaurys Perez ed ELENA Morali : Isola dei Famosi 2018, cosa ne pensano i personaggi Famosi della gestione del canna-gate da parte di Alessia Marcuzzi? Ecco le opinioni contrastanti di una serie di vip.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Isola - Bianca Atzei in crisi piange per ELENA MORALI : "Non è corretta con me" : Bianca Atzei di nuovo in lacrime a L'Isola dei famosi. La cantante soffre la mancanza di Filippo Nardi, con cui aveva stretto un'amicizia molto particolare, ma ha anche avuto una discussione...

L’Isola dei Famosi - serpenti circondano i naufraghi : paura per ELENA Morali : Elena Morali e gli altri naufraghi dell’Isola 2018: il pericoloso imprevisto E’ da poco finita una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E stavolta a far molto discutere i tanti fan del reality show vip è stato un pericoloso episodio capitato ad Elena Morali e gli altri naufraghi. Cosa è successo? Andando nel particolare, Elena, Alessia Mancini, Simone Barbato, Amaurys Perez e la ex tronista di Uomini e Donne Rosa ...

Bianca Atzei in crisi all’Isola dei Famosi : a farla piangere ELENA Morali : Isola dei Famosi, Bianca Atzei in crisi: il confronto con Elena Morali fa scoppiare in lacrime la cantante La settimana all’Isola dei Famosi non è iniziata nel migliore dei modi per Bianca Atzei. Dopo essere stata nominata da Francesca Cipriani, e quindi costretta a passare la settimana legata a lei, la cantante oggi si è […] L'articolo Bianca Atzei in crisi all’Isola dei Famosi: a farla piangere Elena Morali proviene da Gossip ...

Bianca Atzei e ELENA MORALI - lite sul cachet : 'Ti vanti dei tuoi soldi'. Ecco quanto guadagnano Marcuzzi e naufraghi : Elena Morali e Bianca Atzei hanno litigato per tutta la settimana, e anche in finale di puntata: stavolta per il cachet percepito per la loro partecipazione all' Isola dei Famosi . Elena Morali ha ...