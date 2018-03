Effetto elezioni su Piazza Affari Incerte le altre Borse europee

Le elezioni e l'Effetto Juncker turbano - ma non troppo - Borsa e spread : E i mercati, eccitati da nuovi segnali positivi dall'economia Usa, hanno accolto con entusiasmo il messaggio. Tornano a salire dollaro e petrolio, mentre si allontana il rischio di una guerra ...

Elezioni - Effetto Juncker sullo spread : prepariamoci a un governo non operativo in Italia : effetto Juncker su spread e mercato azionario. Lo spread si allarga in vista delle Elezioni del 4 marzo, in Italia, sulle quali il presidente della Commissione Ue, J ean-Claude Juncker preoccupato ha ...

Elezioni - con Effetto Sanremo in calo su social interesse media e pubblico : Circa i temi più sentiti da organi di informazione e pubblico social il maggior interesse è generato per la cronaca della campagna elettorale che raggiunge, come tema, il 53,9% dell'interesse dei ...

Elezioni - con Effetto Sanremo in calo su social interesse media e pubblico : Circa i temi più sentiti da organi di informazione e pubblico social il maggior interesse è generato per la cronaca della campagna elettorale che raggiunge, come tema, il 53,9% dell'interesse dei ...

Sanremo 2018 - le pagelle di Martina Dell’Ombra seconda serata : Favino rischia “l’Effetto Renzi” - Baglioni ha vinto le elezioni : Il Festival di Sanremo procede a gonfie vele con il vento in poppa. Nonostante questo, ad una certa, ieri ho dovuto abbandonare la nave perché devo ancora recuperare i mesi di sonno persi con la prima puntata. Procedo quindi senza alcuna pietà. MENZIONE D’ONORE SPECIALE AD ANDREA FEBO, autore (insieme a loro) della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, accusato di aver plagiato se stesso senza essersene accorto. Il premio “rincoglionito” ...

Effetto Macerata sulle elezioni "Il Centrodestra sale di 2 punti" Caos immigrazione - di chi ti fidi? Vota : I fatti di Macerata irrompono nella campagna elettorale e, a poco meno di un mese dall'apertura delle urne per le elezioni politiche del 4 marzo, rischiano di impattare fortemente sull'esito del voto. Renato Mannheimer, partner di Eumetra Monterosa... Segui su affaritaliani.it

Effetto banderuola sulle elezioni senza un partito tre italiani su 10 : Piuttosto, cresce una vicinanza disincantata e, soprattutto, un atteggiamento negoziale verso l'offerta politica. Ciò si spiega osservando lo svolgersi di una campagna elettorale questa volta più che ...