E nella sua Puglia D’Alema arrivò ultimo

Davide Astori trovato morto da solo nella sua camera di albergo : Il mondo del calcio si sveglia con una notizia che lascia senza parole. Oggi 4 marzo 2018 viene ritrovato Davide Astori senza vita nella camera del suo albergo, proprio ad Udine dove era in ritiro prima di affrontare la partita alle ore 15. Astori aveva 31 anni, nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, cresciuto nelle giovanili del Milan. Dopo un anno alla Cremonese ha giocato sei anni nel Cagliari per poi disputare un anno con la ...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

nella terza puntata di Furore 2 del 4 marzo l’incontro tra Giovanna e la madre : qual è la sua storia? : Nuova serata fiction per Canale 5 che non molla la presa nonostante le elezioni rischiando davvero di far scappare il poco pubblico che sta seguendo Furore 2 in queste settimane. Massimiliano Morra e i suoi sono pronti a tornare per la terza puntata in cui i colpi di scena non mancheranno a cominciare da Giovanna e la madre. Secondo le ultime anticipazioni di Furore 2 del 4 marzo sembra che Giovanna (Raffaella Di Caprio) incontrerà ...

Berlusconi ritorna nella sua Milano - Di Maio a Pomigliano : dove e a che ora votano i leader : Silvio Berlusconi tornerà a votare nella sua Milano (dopo aver cambiato la residenza che aveva trasferito a Roma) e lo farà alle 11.30 nel seggio di via Scrosati. Come quasi tutti i leader di partito, il Cav ha scelto un orario mattutino.Il premier Paolo Gentiloni voterà al liceo classico Pilo Albertelli nei pressi di Santa Maria Maggiore, in pieno centro a Roma, collegio in cui è candidato. Il segretario del Pd, ...