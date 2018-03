Due importanti funzionari sudcoreani sono partiti per la Corea del Nord | incontreranno

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - Lorenzo Riccardi e Nicolò Brigante : Due importanti annunci? : Uomini e Donne, oggi 15 febbraio 2018 ci sarà una nuova Registrazione del Trono Classico. Cosa accadrà? Pronto il colpo di scena di Lorenzo Riccardi, Nicolò Brigante vicino alla scelta(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 07:08:00 GMT)

Salute dei bovini da allevamento : Boehringer Ingelheim Animal Health promuove Due importanti premi internazionali : Boehringer Ingelheim Animal Health annuncia due importanti premi internazionali rivolti a veterinari, ricercatori e professionisti dell’industria zootecnica bovina, nell’ambito del benessere e della Salute dei bovini da allevamento. Si tratta dell’edizione 2018 del Ruminant Well-Being Awards, promosso a livello globale in collaborazione con l’Associazione Mondiale di Buiatria (WAB) e della seconda edizione del BVDzero Case Award pensato per ...

Convocati Roma - Due importanti recuperi per Di Francesco : Convocati Roma – Dopo aver ritrovato la vittoria sul campo del Verona nello scorso turno di campionato, la Roma ha l’occasione di ottenere altri tre punti contro il Benevento, avversario sulla carta abbordabile per i giallorossi. Al termine della rifinitura odierna, Di Francesco ha diramato la lista dei Convocati: assenti gli squalificati Nainggolan e Pellegrini, recuperati invece De Rossi e Schick. Ecco l’elenco ...

Torino - le cessioni importanti potrebbero essere Due : la situazione : Il Torino sta vivendo un rush di finale di mercato davvero molto intenso. Il club granata potrebbe essere uno di quelli coinvolti in un intricato valzer dei centrocampisti che porterebbe diversi calciatori a cambiare casacca. Donsah potrebbe infatti arrivare alla corte di Walter Mazzarri, il quale però in cambio perderebbe quasi certamente Acquah, richiesto da Cagliari e Genoa. Ma non è tutto, nelle ultime ore si è fatto vivo anche il Benfica, ...

Genoa - Ballardini parla in conferenza stampa : Due importanti recuperi ed una “perla di saggezza” : “Veloso sta bene, Zukanovic è recuperato”. Il tecnico del Genoa Ballardini ha parlato oggi in conferenza stampa, svelando le condizioni di due dei calciatori più importanti del suo 11 che dunque saranno in corsa per un posto dal primo minuto. “Ripartiamo dall’ottimo atteggiamento avuto in campo con la Juventus nel secondo tempo. Con la voglia di fare bene. L’ Udinese è sempre stata una bella realtà del nostro campionato. Hanno forza e fisicità. ...

Samsung Galaxy S9 and S9+ svelati : differenze importanti tra i Due - che si rifletteranno senz'altro sul prezzo : All'interno avremo una CPU Qualcomm Snapdragon 845 in USA e Cina, ed una Samsung Exynos 9810 nel resto del mondo. Ci sarà però una differenza sostanziale: 6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna ...

Grandi novità per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 - Due addii importanti nella band del nuovo tour : I concerti di Vasco Rossi nel 2018 presenteranno Grandi novità sul fronte della band: dopo la conferma di Vince Pastano alle chitarre, al lavoro con il Blasco anche come produttore musicale dello show, arriva anche quella di due Grandi addii. Due volti storici della band, notissimi alla combriccola del Blasco, non saranno più sul palco del Komandante per il VascoNonStop Live 2018 in scena a giugno negli stadi italiani. Si tratta del ...

Inter e Barcellona a Duello per De Vrij? Arrivano importanti novità! : Il Barcellona è sicuramente uno dei top club europei destinato a rafforzarsi maggiormente in questa sessione invernale di calciomercato. Il club blaugrana si appresta a mettere a segno il colpo più importante del mercato di gennaio: stiamo parlando ovviamente di Philipp Coutinho che lascerà il Liverpool per trasferirsi alla corte di Valverde. Ma non è tutto, perchè i catalani sono vicini a chiudere anche un acquisto in difesa. Come riportato da ...

Vice ha sospeso Due importanti dirigenti accusati di molestie sessuali : Vice, una delle testate digitali internazionali di maggior successo degli ultimi anni, ha sospeso il presidente Andrew Creighton e il direttore del digitale Mike Germano per le accuse di molestie e discriminazioni sessuali emerse in un’inchiesta pubblicata il 23 dicembre The post Vice ha sospeso due importanti dirigenti accusati di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Convocati Bologna - Due importanti recuperi per Donadoni : l’elenco completo : Convocati Bologna – Il Bologna ha rialzato la testa nella sfida con il Chievo Verona. Ora i felsinei proveranno a tornare al successo anche al Dall’Ara nell’ultima gara dell’anno che i rossoblù giocheranno con l’Udinese. Donadoni ha diramato la lista dei Convocati, tornano disponibili Palacio e Okwonkwo. Ecco l’elenco completo: Portieri: Da Costa, Mirante. Difensori: De Maio, Gonzalez, Helander, Krafth, ...

Niger e intercettazioni - il Governo governa. Due misure importanti in altrettanti Cdm dopo lo scioglimento delle Camere : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo alla riforma delle intercettazioni, che entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, prevista per gennaio. Solo una norma, quella che sancisce il diritto dei giornalisti ad avere copia dell'ordinanza di custodia cautelare, una volta resa nota alle parti, sarà invece efficace tra un anno.Si tratta del secondo Consiglio dei ministri dopo lo scioglimento delle ...

Calciomercato Inter - Spalletti ne boccia Due : importanti cessioni a gennaio : Calciomercato Inter – Momento veramente negativo in casa Inter, la squadra nerazzurra è reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro il Milan che ha portato all’eliminazione ma anche in campionato la squadra di Luciano Spalletti sta deludendo nelle ultime giornate, il primo posto è ormai un lontano ricordo. Nel frattempo si pensa al mercato, importanti novità nelle ultime ore, doppia bocciatura da parte del tecnico nerazzurro, si ...

Ahia Inter : in vista del derby e della Fiorentina - potrebbero esserci Due importanti forfait : L’Inter di Luciano Spalletti chiuderà la stagione con due incontri davvero molto delicati. La mini-crisi nella quale si trovano i nerazzurri, non lascia certo tranquillo il tecnico, che nelle prossime due gare si giocherà il passaggio alle semifinali di Coppa Italia ed una bella fetta di possibilità di lottare davvero in chiave scudetto. Due occasioni da non fallire insomma, ma l’Inter potrebbe essere costretta ad affrontarle senza ...