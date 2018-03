Donne e imprese | storie di parità e discriminazione

Finanziamenti Online Regione Lombardia : finanziamenti a fondo perduto - dote scuola - nuove start up - imprese e Donne : La Regione Lombardia ha messo a disposizione Online dei finanziamenti a fondo perduto. Vediamo oggi insieme di cosa si tratta, a chi sono rivolti e cosa è necessario fare per potervi accedere. finanziamenti Online Regione Lombardia 2018 Da anni ormai è possibile usufruire di vari finanziamenti per poter portare avanti le proprie imprese ed i propri enti o per farle sviluppare al meglio. I vari finanziamenti che possono essere messi a ...