Don Matteo 11 | ottava puntata | Anna e Marco innamorati?

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni ottava puntata 8 marzo 2018 : Pronti a scoprire le anticipazioni dell'ottava puntata di Don Matteo 11? Giovedì 8 marzo qualcuno prenderà altri impegni, visto che si festeggeranno le donne, ma forse proprio per questo motivo c'è chi vuole sapere già da oggi cosa succederà nella prossima puntata. Per questo, non perdiamo altro tempo e iniziamo con ciò che vedremo nel primo episodio dell'ottavo appuntamento, Una questione personale: i Carabinieri dovranno indagare su un giovane ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 7 - 2 milioni di telespettatori : vince la gara agli Ascolti di giovedì 1 marzo ‘Don Matteo’, in onda su Rai1, che ha ottenuto 7.200.000 telespettatori con il 29.4% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Matrix Prime’ che ospitava Silvio Berlusconi, visto da 1.954.000 telespettatori con l’8.4% di share. Terzo piazzamento su Italia 1 per ‘Chernobyl Diaries – La mutazione’ con 1.570.000 telespettatori e il ...

Ascolti TV | Giovedì 1 Marzo 2018. In 7.2 mln per Don Matteo (29.4%). Matrix 8.4% : Carlo Conti a Don Matteo I dati auditel del primo Marzo 2018 sono stati diffusi in ritardo per un inconveniente tecnico. Su Rai1 la fiction Don Matteo ha conquistato 7.200.000 spettatori pari al 29.4% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – ospite Silvio Berlusconi – ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai2 l’appuntamento con le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato 481.000 ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni puntate 8 marzo 2018 : Una questione personale e Una di quelle : Don Matteo 11, Anticipazioni dell'1 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Sofia trova il suo estratto di nascita. In città arriva Carlo Conti: cosa farà Cecchini?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:57:00 GMT)

Don Matteo 11 – Settima puntata del 1 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di 7 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 29%. Questa sera nuove avventure, la Settima puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con […] L'articolo Don Matteo 11 – Settima puntata del 1 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

Don Matteo 11 : anticipazioni ottava puntata di giovedì 8 marzo 2018 : Don-Matteo 11 - Simona Di Bella e Domenico Pinelli La famiglia Cecchini ha sempre dato grandi soddisfazioni alle trame di Don Matteo. In undici stagioni al maresciallo interpretato da Nino Frassica e ai suoi cari ne sono successe di tutti i colori, tra gag che hanno arricchito la linea comedy della serie e membri della famiglia che sono diventati protagonisti di quella romantica. E’ toccato a Patrizia (Pamela Saino), figlia di Cecchini e ...

L’ottava puntata di Don Matteo 11 su Rai1 l’8 marzo - tra baci e batticuore per Anna e Marco : Giovedì 8 marzo 2018, in prima serata su Rai1, andrà in onda L’ottava puntata di Don Matteo 11, l’amata serie con Terence Hill e Nino Frassica. Dopo due appuntamenti divertenti in compagnia di guest star d'eccezione, prima con l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, e poi con il conduttore Carlo Conti, Don Matteo 11 torna a concentrarsi sui suoi protagonisti. Nella puntata in onda stasera, la 'Capitana' Anna e il PM Nardi capiranno di ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata del primo marzo : c’è anche Carlo Conti : Archiviati i primi sei episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 1 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie con la nuova serata dell’ultima stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 1 marzo : Carlo Conti protagonista del secondo episodio - la trama : Così Cecchini mette in piedi la famiglia perfetta per il bambino Don Matteo 11, anticipazioni 1 marzo e info streaming In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata della fiction Don ...