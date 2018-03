Diretta Risultati Elezioni 2018 | questa sera dall' Hotel Dioscuri di Agrigento

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2018 IN Diretta/ Proiezioni ed Exit poll : Zingaretti “anatra zoppa” : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2018, oggi 5 marzo 2018: Exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Stefano Parisi, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:21:00 GMT)

Risultati elezioni 2018 - Di Maio fa il pieno al Sud : in Sicilia oltre il 48%. Centrodestra si prende il Nord – Diretta : Il Movimento 5 stelle si prende il Sud, Matteo Salvini (trascinando il Centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia da sotto in su”. E così, mentre ancora è in corso lo scrutinio, questa è la tendenza più evidente. Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto o quasi in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria e il Centrodestra a trazione Carroccio che addirittura ha la maggioranza in Emilia ...

Risultati elezioni 2018 – Diretta. Proiezioni La7 : M5s trionfa al 32 - 3. Pd affonda al 18 - 7. Lega vola al 17 - 3 - Forza Italia al 14 - 3 : Non è solo un pareggio che blocca tutto e nega un governo “la sera delle elezioni” come tante volte era stato promesso. Non è solo la riproposizione di quello che è successo in Spagna due anni fa, con tre poli inconciliabili tra loro. Non è solo un voto – l’ennesimo, il più irresistibile – contro i partiti tradizionali. E’, piuttosto, uno stravolgimento epocale: il sistema politico tradizionale vede modificati ...

Chi ha vinto le elezioni : affluenza - proiezioni - seggi e risultati in Diretta : Chi ha vinto le elezioni? Quando si conosceranno i risultati delle elezioni? Alle 23 chiusi i seggi per le elezioni politiche 2018:

Elezioni - risultati in Diretta. Proiezioni La7 : M5s trionfa al 32 - 3. Pd affonda al 18 - 7. Lega vola al 17 - 3 - Forza Italia al 14 - 3 : Il Movimento Cinque Stelle che sfonda la quota del 30 per cento e gira intorno al 33. Il centrodestra che oscilla tra il 36 e il 37 ma vede la leadership saldamente in mano della Lega che prende il 17 e stacca Forza Italia, ferma un po’ sopra al 14. E po il Pd che sprofonda sotto al 20 per cento, fino a fermarsi a un dato tra il 18 e il 19. Le Proiezioni dell’istituto Swg per il TgLa7, elaborate su dati veri presi a campione dopo i ...

Elezioni - exit-poll e risultati in Diretta – Proiezioni La7 : M5s al 33 - 6. Pd al 18 - 3 - Lega vola al 17 - 4 e stacca Forza Italia (al 14) : Il Movimento Cinque Stelle che sfonda la quota del 30 per cento, tocca il 33 e accarezza il 34. Il centrodestra che supera il 36 ma vede la leadership saldamente in mano della Lega che prende il 17 e stacca Forza Italia, ferma al 13. E poi il Pd che sprofonda sotto al 20 per cento, fino a fermarsi a poco più del 18. Sono i dati principali della prima proiezione di Swg per il TgLa7, numeri elaborati su dati veri dopo i primi scrutini per il ...

Elezioni - exit-poll e risultati in Diretta – Prima proiezione La7 : M5s al 33. Pd affonda sotto al 20 - Lega stacca Forza Italia : Movimento 5 Stelle primo partito con percentuali che si attesterebbero attorno al 30%. La coalizione del centrodestra avanti in una forchetta tra il 33 e il 36%, con un sostanziale testa a testa tra Forza Italia e la Lega. Dietro il centrosinistra in un range che oscilla tra il 24 e il 28%. E’ la fotografia del voto che emerge dai primi exit poll realizzati da Opinio per la Rai, Tecné per Mediaset, Swg per La7 e Quorum per ...

Elezioni 2018 - exit-poll e risultati in Diretta : M5s tra 29 - 5 e 32 - 5 - Pd 20-23 - centrodestra tra 30 e 36 - Liberi e Uguali tra 3 e 5 : Cinquestelle primo partito, Pd non oltre il 23, la Lega di poco avanti a Forza Italia. Sono i dati dei primi exit poll. CRONACA ORA PER ORA 23.25 – Poll Tecnè per Mediaset – Camera, M5s 124-134 seggi Secondo l’intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al Movimento 5 Stelle vanno alla Camera tra i 124 e i 134 deputati; al Pd tra i 77 e gli 87; a Forza Italia tra i 56 e i 66 ed anche alla Lega tra 56 e 66. A Leu ...