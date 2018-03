Dimissioni fake

huffingtonpost

: RT @Mario34mg: DIMISSIONI DI RENZI???? E UNA BUFALA E UN'ALTRA FAKE NEWS - mdanz72 : RT @Mario34mg: DIMISSIONI DI RENZI???? E UNA BUFALA E UN'ALTRA FAKE NEWS - Lareminews : RT @aammaturo: #Renzi mi è sembrato ancora in campagna elettorale, nessuna analisi della sconfitta, riduttivo dare le colpe alle fake news,… - aammaturo : #Renzi mi è sembrato ancora in campagna elettorale, nessuna analisi della sconfitta, riduttivo dare le colpe alle f… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Ci ha fatto aspettare per tutto il pomeriggio, facendo salire la suspence che nemmeno Maria Callas in astinenza da pubblico, e poi ha sganciato la bomba: Matteo Renzi si dimette. Cioè si dimette ma, testuale, "questo accadrà al termine della fase di insediamento del nuovo Parlamento e la formazione del nuovo governo". Cioè chissà quando.Versione maliziosa la nostra? Non tanto. Gli uomini di Renzi hanno subito tentato di smontare i sospetti su questo "chissà quando" richiamando il precedente Bersani, che, secondo loro, fu sostituito da Epifani solo dopo l'insediamento di Letta. Ma non è esattamente così: Bersani si dimette il 20 Aprile, il giorno dopo aver annunciato la decisione sull'onda del fallimento del voto dei 101 contro Prodi. Letta giura il 28 Aprile, cioè 8 giorni dopo leufficiali di Bersani. Quando l'assemblea ...