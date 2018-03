Diario della motocicletta | che fine ha fatto il programma di Roberto Parodi?

davidemaggio

: RT @INPS_it: #ConcorsoInps: pubblicato il diario della seconda prova scritta che si svolgerà il 4 aprile 2018 alle ore 8.30 presso la Fiera… - RomaLabor : RT @INPS_it: #ConcorsoInps: pubblicato il diario della seconda prova scritta che si svolgerà il 4 aprile 2018 alle ore 8.30 presso la Fiera… - CittadinidiTwtt : RT @INPS_it: #ConcorsoInps: pubblicato il diario della seconda prova scritta che si svolgerà il 4 aprile 2018 alle ore 8.30 presso la Fiera… - INPS_it : #ConcorsoInps: pubblicato il diario della seconda prova scritta che si svolgerà il 4 aprile 2018 alle ore 8.30 pres… -

(Di lunedì 5 marzo 2018)La messa in moto – pardon, in onda – sarebbe dovuta avvenire ad inizio 2018. Nonostante le smentiteRai. Del resto, era stato lo stesso(fratello delle conduttrici Cristina e Benedetta) a lasciarsi scappare l’annuncio del debutto di una sua trasmissione sulla seconda rete del servizio pubblico.: il progetto aveva persino un titolo ed una data d’inizio fissata. Poi, però, di quelnon si è più saputo niente. Cheha? “Rai2 da sabato 13 gennaio, ore 16.30., ogni sabato per due mesi“ A dare notiziatrasmissione era stato proprio il motociclista alessandrino, il quale aveva pubblicato sui social anche una foto che sembrava tratta dal set. E la cosa non era certo passata inosservata: in molti, infatti, avevano discusso e ...