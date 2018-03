Di Maio | dato storico

#Elezioni2018 - Di Maio : "Grazie a chi ci ha sostenuto. Dato storico - emozione indescrivibile" : "E' una bella giornata nonostante la pioggia" dice il leader M5S: il Movimento è il primo partito, lui ha fatto bottino di voti

Di Maio valuta road map - presidenza Camera e mandato esplorativo : Roma, 5 mar. , askanews, La netta affermazione elettorale M5s, primo partito e nuovo primo gruppo parlamentare alla Camera e al Senato apre da subito la questione di un'assunzione di responsabiità ...

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : Buona Scuola non va abolita. Poi la retromarcia : "È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti". Luigi Di Maio è fiero del nome che ha proposto per guidare il Miur. Salvatore Giuliano, il "preside 2.0" dell'Itis "Ettore Majorana" di Brindisi, ha sicuramente il merito di guidare uno degli istituti tecnici ...

Maltempo a Roma - Gene-Raggi : “Scuole chiuse - quale è il problema? Di Maio ci è andato poco e guardate che carriera” : “Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta ’sti giorni a Roma ne abbiamo restituita la metà. Ho qui la copia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbetti che se so’ voluti tenè la neve per far un pupazzo e li abbiamo espulsi…” così Gene Gnocchi nei panni di Virginia Raggi nella copertina satirica di DiMartedì (La7) “Noi famo tutto bene ma niente, ce continuano ad attaccare ingiustamente. Anche oggi scuole ...

I leader nel nostro studio : Luigi Di Maio - candidato premier M5s : Sui ministri annunciati: 'non sono solo tecnici, ci mettono anche il cuore. Ma spetta al presidente della Repubblica decidere' -

Luigi Di Maio - ecco i ministri del governo M5s. Barzelletta : come ha mandato la lista a Mattarella : Si sta svelando la squadra di governo di Luigi Di Maio per un eventuale esecutivo firmato Movimento 5 Stelle : l'economista Pasquale Tridico per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. ...

Assoldato il generale Costa - Di Maio assicura : 'giovedì la squadra' : Smentite molte anticipazioni. La presentazione IL primo marzo quando a Roma verrà schierata ufficialmente tutta la compagine -

M5s - candidato condannato : Di Maio propone l’espulsione : M5s, candidato condannato: Di Maio propone l’espulsione M5s, candidato condannato: Di Maio propone l’espulsione Continua a leggere L'articolo M5s, candidato condannato: Di Maio propone l’espulsione sembra essere il primo su NewsGo.

Di Maio sbugiardato : "Gli avevamo spiegato i problemi di Caiata" : Ma la politica è anche questo, e si sa. Il ritorno di Caiata nella sua città natale, Potenza, risale allo scorso anno. L'armadio, con i vecchi scheletri, sembrava chiuso per sempre. E invece ora, a ...

Di Maio sbugiardato : Gli avevamo spiegato i problemi di Caiata : «Di Maio sapeva che Caiata era indagato per riciclaggio. Lo avevamo avvertito noi. Ma ha voluto candidarlo lo stesso». Ad affermarlo non sono avversari della premiata ditta Di Maio&Caiata, ma soci della stessa azienda di famiglia: i responsabili del Movimento 5 Stelle di Siena. Che ora esultano: «avevamo ragione noi! La vicenda Caiata non ci sorprende. L'avevamo prevista, ma Di Maio non ci ha dato ...