Di Battista | Renzi arrogante | pur di non dimettersi frantuma il Pd

Elezioni - Di Battista : “Renzi? Pur di non dimettersi - frantuma PD. La nostra linea non cambia” : “Renzi? Un discorso così strampalato non l’ho mai ascoltato, è veramente in confusione. Pur di non dimettersi realmente è disposto a frantumare quel che resta del Pd”. Così Alessandro Di Battista (M5s) ha attaccato il segretario dem, dopo l’annuncio che lascerà la guida del partito, ma solo dopo”l’insediamento del governo” e aver dettato al Pd la strada dell’opposizione. A questo personaggio non gli ...

Di Battista : auguro Berlusconi e Renzi spariscano da scena politica : Roma – Di Battista: ‘renzusconi’ è morto Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Facebook di Alessandro Di Battista. “È morto ‘renzusconi’. Renzi... L'articolo Di Battista: auguro Berlusconi e Renzi spariscano da scena politica su Roma Daily News.

Risultati Elezioni 2018 Politiche e Regionali/ Diretta eletti - seggi e proiezioni : Di Battista “scarica” Renzi : Elezioni Politiche 2018 e Regionali: Risultati ed exit poll in Diretta live. proiezioni seggi ed eletti, chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie in aggiornamento: M5s in testa, male Renzi(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 05:22:00 GMT)Risultati Elezioni 2018/ Berlusconi al Sud, le "ombre" di Di Maio e Mattarella. di A. FannaRisultati Elezioni 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del Duca

Trionfo M5S (33 - 7%) - Renzi e il Cav sconfitti. Proiezioni : Centrodx prima coalizione - Lega davanti a Fi (17%-14%). I Dem - sotto il 19% - crollano con Leu Di Battista : "E' un'apoteosi" : Su Leggo.it i primi exit poll delle elezioni politiche del 4 marzo. Le prime Proiezioni confermano i dati usciti dagli exit poll, con in testa tra i partiti il Movimento 5 Stelle e tra le coalizioni...

Elezioni : Renzi - no comment su Di Battista a Rignano - basta vedere foto piazza : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gli odi, gli insulti, la violenza verbale delle piazze la lasciamo a loro”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’ in diretta Fb . A chi gli chiede un commento a Alessandro Di Battista che è andato a “provocare” in piazza a Rignano, il segretario dem risponde: “Non dico niente. Guardate le foto e ciascuno può farsi un’opinione di come era quella piazza. Noi non ...

Elezioni - Di Battista nel paese natale di Renzi : “Anche qui a Rignano voto di scambio - andate a votare” : “Il voto di scambio è anche qui a Rignano sull’Arno, per questo dovete andare a votare. Più cittadini andranno a votare e più l’incidenza del voto controllato diminuirà. Chi pensa di non andare a votare fa il più grande favore ai politici”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di una iniziativa elettorale M5s a Rignano sull’Arno, paese in provincia di Firenze, dove ha origini e vive la famiglia del ...

Cannonate contro la Boschi e papà Tiziano. Alessandro Di Battista accende la piazza a Rignano - a due passi da casa di Matteo Renzi : C'è un grado a Rignano sull'Arno quando Alessandro Di Battista arriva a bordo del suo camper. In piazza ci sono quattrocento persone. "Mai viste tante da queste parti", dice la signora Maria. "Poco tempo fa è venuta Roberta Pinotti, il ministro della Difesa. Eravamo 36, 37, non si arrivava a 40". In piazza Martiri della libertà, dove è stato montato il palchetto sul quale la star 5 stelle sale accolto dall'ormai ...

Elezioni : Renzi - Pd serio - volete Di Battista o Brunetta a Economia? : Come ministro volete Padoan, un ministro di serietà o volete Brunetta all'Economia, volete di Battista all'Economia?'.

Elezioni - Di Battista : “Grazie alla comunicazione di Renzi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini - Berlusconi a Cosa Nostra” : “Grazie a Renzi e alla sua comunicazione oggi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini, e Berlusconi invece a Cosa Nostra”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, in collegamento con L’aria che tira su La7 da Recanati. “Ci sono italiani che si vergognano di Berlusconi che ha pagato Cosa nostra, che alzano la testa e che non dicono signor sì davantia alla mafia” L'articolo Elezioni, Di Battista: “Grazie alla ...

Di Battista : non insulto italiani ma Berlusconi e Renzi pericolosi : Roma, 7 feb. , askanews, Nessun insulto agli elettori: Alessandro Di Battista accusa i giornalisti per le cronache che riferiscono della sua frase sugli italiani 'rincoglioniti'. 'Ieri spiega il ...