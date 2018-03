De Magistris | dopo il voto rimpasto al Comune

De Magistris : 'Dopo Torino diminuite le iniziative nelle piazze italiane' : 'Dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino stiamo pagando a livello nazionale, da Barcellona Pozzo di Gotto fino a Trento, un arretramento delle iniziative culturali nelle nostre piazze'. Lo denuncia ...

De Magistris detta i tempi del rimpasto : 'Dopo l'Epifania inizia la fase nuova' : Allarga il raggio d'azione il sindaco Luigi de Magistris, il giorno dopo la frustata alla giunta e l'annunciato rimpasto della squadra di governo, il sindaco vuole mettere mano su tutto il mondo arancione. A iniziare dal movimento che porta il suo nome - il cui congresso si terrà a maggio - per arrivare alla maggioranza. L'ex pm insiste sul tema del rinnovamento e detta i tempi: 'Ci ...

De Magistris : Dopo Gomorra - aumentano le stese : Luigi De Magistris scomunica, definitivamente, Gomorra. E, anzi, accusa: “Dopo le puntate della serie, a Napoli aumentano anche le stese”.Il sindaco arancione, intervistato a Un Giorno da Pecora su Radio Rai, afferma senza mezze misure di non aver visto la terza stagione della notissima serie tv e, anzi, di sentirsi molto preoccupato per il suo successo e per l’effetto emulazione che potrebbe avere sui più ...

