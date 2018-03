de Blob | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di lunedì 5 marzo 2018) A distanza di anni dal debutto su PC, Xbox360, PS3 e Wii, dedebutta anche su Xbox One e PS4 con un porting più che remastered, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra. deIl gioco inizia con l’attacco alla città di Chroma da parte della INKT, una corporazione guidata dal Generale Black, allo scopo di rubare ogni colore presente nella splendente città. Nei panni di, ci ritroveremo a vagare di quartiere in quartiere, dipingendo ogni cosa ci capiti a tiro, grazie alle abilità di assorbire e rilasciare i colori. Dopo aver assistito all’introduzione, ci ritroviamo nella schermata iniziale, da dove è possibile selezionare una delle modalità disponibili, dalla Storia alla Pittura libera, passando per il Multiplayer, quest’ultima suddivisa a sua volta in 3 differenti opzioni. Partiamo ...