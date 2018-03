Davide Astori | la Fiorentina pubblica un video in memoria del suo capitano

Morte Davide Astori - l’ex compagno Tatarusanu sbotta : ecco cosa è successo : Morte Davide Astori – Shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, nelle ultime ore arrivati anche messaggi da parte di ex compagni. Sono arrivate anche parole forti da parte dell’ex compagno Tatarusanu, oggi al Nantes per il mancato minuto di silenzio in Ligue 1: “non è stato fatto nemmeno un minuto di silenzio per onorare il mio ex compagno ed amico Davide Astori: è senza dubbio il giorno più brutto della ...

“Ecco perché è morto nel sonno”. Davide Astori - un dubbio che è quasi certezza. Mentre il mondo del calcio è ancora sotto choc per la scomparsa del capitano viola - nuovi dettagli sulle cause del suo decesso : “Questa mattina Davide non si è presentato a colazione: di solito lui arrivava per primo, non arrivando entro il termine ultimo siamo andati a controllare. Un massaggiatore è salito e lo ha trovato”. Così l’’addetto stampa del club viola, Arturo Mastronardi, ha spiegato ai giornalisti presenti la dinamica di quanto avvenuto al povero Astori: “Il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia. L’ultimo ...

Morto Davide Astori - il calcio si ferma. L'esperto : morte nel sonno molto rara : Il calciatore, che aveva disputato anche 14 gare con la Nazionale, era in ritiro ad Udine con la squadra viola. Rinviate tutte le partite di Serie A e B previste oggi e domani

Cosa sappiamo finora sulla morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 19,00 del 4 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

Morte Davide Astori - il messaggio di Ariadna Romero per Francesca Fioretti : In seguito alla Morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo per cause apparentemente naturali, il web si stringe intorno a Francesca Fioretti, compagna del calciatore e madre della loro piccola Vittoria, di soli 2 anni. Tra i numerosi messaggi di cordoglio anche quello di Ariadna Romero, amica della Fioretti con cui nel 2013 aveva condiviso l’esperienza di Pechino Express (erano la coppia delle modelle). LEGGI: ...

Morte Davide Astori - il commento dell’esperto : “probabilità di uno su centomila” : Morte Davide Astori – Mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore sono arrivate le parole dell’esperto, intervista del ‘Corriere dello Sport’ a Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport ed ex medico dell’Under 21 azzurra: “in ...

Morte Davide Astori - il retroscena : controlli solo 5 giorni fa - nessun problema dall’elettrocardiogramma : 1/12 Valter Parisotto/LaPresse ...

Davide Astori morto - il parere dell'esperto : perché è morto nel sonno : Torniamo allo sport, la vita in perenne allenamento non protegge da eventuali patologie cardiache? 'Dobbiamo pensare di dividere l'attività sportiva dal decesso. Questo è il primo passo per capire ...

Morto Davide Astori - capitano Fiorentina/ L'agente sconvolto : “Non ci credo - per me era come un figlio” : Morto Davide Astori, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Morte Davide Astori - il messaggio del presidente della Lazio Lotito : Morte Davide Astori – Il giorno dopo fa ancora più male. La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, il difensore è stato trovato morto nella camera d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio del presidente della Lazio Claudio Lotito: “e’ una grave perdita. Un ragazzo di 30 anni, un ...

Tragedia Fiorentina : Morto Davide Astori - il mondo del calcio è sotto shock - : Il mondo del calcio, e non solo, si è risvegliato nella mattina di ieri con la tragica notizia della prematura morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Il calciatore, che aveva appena 31 anni, ...

Francesca Fioretti - fidanzata di Davide Astori/ La passione per i viaggi - l’ultimo con la figlia Vittoria : Francesca Fioretti, chi è la fidanzata di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto a 31 anni per un infarto. Il loro amore per i viaggi condiviso anche dalla figlia Vittoria.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:22:00 GMT)

Funerali di Davide Astori : la compagna Francesca e i viola li vorrebbero a Firenze : ... ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una persone perbene ..una grande eprsona perbene Eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato,...