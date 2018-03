Dalla vostra parte | speciale elezioni con Maurizio Belpietro 5 marzo

Dalla vostra parte - altra gaffe di Di Maio : Raggi è in Brasile : Luigi Di Maio commette l'ennesima gaffe. Ospite di Dalla vostra parte, il grillino è convinto: "La Raggi è in Brasile". Ma il sindaco è in Messico.Tra le conseguenze della neve di ieri a Roma c'è anche la polemica sul viaggio di Virginia Raggi in Messico, dove era attesa per un meeting sul clima. E mentre la Capitale si svegliava con i treni in ritardo e la sospensione del servizio Atac, ecco spuntare le foto del ...