Dal 6% al 44% | dalle comunali alle politiche in pochi mesi boom di voti M5S a Catanzaro

Geox ha smesso di fare utili Dall'Ipo -44% a Piazza Affari I mali oscuri della scarpa che respira : Geox ha diffuso i dati preconsuntivi del 2017 che vedono i ricavi fermarsi a 884,5 milioni di euro, poco sotto i livelli del 2016. Sul gruppo di Mario Moretti Polegato, che tanti entusiasmi aveva suscitato in borsa dal debutto, nel 2004, fino al 2007, pesano ancora la ristrutturazione dei negozi monomarca e l’incertezza sul rilancio negli Usa e in Asia, affidati ad un nuovo Ceo, Matteo Mascazzini, arrivato da Gucci Usa. In attesa di vedere se ...