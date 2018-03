Dagli italiani un supersonico Vaffa all' Ancien Régime Travaglio e altri

huffingtonpost

(Di lunedì 5 marzo 2018) "Ieri gli, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco,all'Régime che per mesi aveva tentato di convincerli a restarsene a casa, tanto non sarebbe cambiato nulla e ci saremmo ritrovati il solito governo Gentiloni". Esordisce così, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, Marco, che saluta il "Super" e il "cadavere politico" di Renzi uscito dalle urne. "Invece gli elettori a votare ci sono andati eccome, a dispetto di tutto e tutti, come già al referendum costituzionale. Hanno ignorato la propaganda terroristica dei 'mercati', che ancora una volta volevano insegnarsi come si vota e soprattutto per chi (i soliti). Hanno smascherato i doppiopesismi di chi per tre mesi è andato a cercare le pagliuzze ...