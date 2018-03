"Dagli italiani un supersonico Vaffa all'Ancien Régime". Travaglio e altri editorialisti sul voto : "Ieri gli italiani, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco, supersonico Vaffa all'Ancien Régime che per mesi aveva tentato di convincerli a restarsene a casa, tanto non sarebbe cambiato nulla e ci saremmo ritrovati il solito governo Gentiloni". Esordisce così, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Ryanair stabilisce 37 nuove tratte Dagli aeroporti Italiani : La compagnia di volo Irlandese Ryanair ha deciso di istituire ben 37 nuove rotte in tutta Italia. Una scelta che farà comodo a moltissimi viaggiatori Italiani, che da anni sono costretti ad affrontare molteplici scali per raggiungere le città di loro interesse. La vera rivoluzione della compagnia low cost è che ci saranno tratte che partono dall'Italia per raggiungere città come Amman, Aqabe e altri luoghi della Giordania. Scopriamo insieme ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - meDagliere - programma e italiani (oggi 25 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara nell'ultimo giorno dei Giochi, con quattro finali (oggi 25 febbraio)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - meDagliere - programma e italiani (oggi 24 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 24 febbraio e italiani in gara. Otto finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 01:05:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - meDaglie - programma e italiani (oggi 23 febbraio) : Olimpiadi Invernali 2018: Risultati live e programma di oggi 23 febbraio 2018 a Pyeongchang. Ecco le finali e gli italiani in gara: azzurri solo 12^ nel medagliere. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:00:00 GMT)

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG / Risultati live - meDagliere e italiani : via alla sessione serale! : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma di oggi 22 febbraio e italiani in gara. Dieci finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:56:00 GMT)

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati live - meDagliere e italiani : oro Myhrer nello slalom! : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma di oggi 22 febbraio e italiani in gara. Dieci finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:52:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - meDagliere - programma e italiani (oggi 22 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 22 febbraio e italiani in gara. Dieci finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 01:26:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - meDagliere - programma e italiani (oggi 21 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - programma : italiani dodicesimi nel meDagliere! : Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:52:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - meDagliere e italiani : Arianna Fontana avanti! : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 12:18:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - meDagliere e italiani : sci - Fanchini 3° - Goggia 11° : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:51:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - meDagliere - programma e italiani (oggi 20 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 01:13:00 GMT)

PERTINI – Il combattente : sarà dal 15 marzo al cinema il primo film ‘documento’ sul Presidente più amato Dagli Italiani. : Attivista, detenuto, partigiano, politico integerrimo e infine Presidente della Repubblica, il “più amato dagli italiani”: questo e molto altro è stato Sandro PERTINI, come ci racconta il nuovo film ‘documento’ PERTINI – Il combattente. Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, prodotto da Gloria Giorgianni con Cesare Fragnelli e Tore Sansonetti, il film sarà al cinema dal 15 marzo, distribuito da Altre ...