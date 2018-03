Da Frozen a Coco | Remember Me è la Miglior Canzone Originale agli Oscar 2018 video | i

optimaitalia

(Di lunedì 5 marzo 2018) Nell'edizione che ha visto il trionfo assoluto de La forma dell'acqua, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez sono riusciti a strappare la statuetta per lacon la loro tracciaMe per il film.Gli Academy Awards hanno premiato il brano colonna sonora della pellicola diretta da Lee Unkrich e co-diretta da Adrian Molina, che a sua volta ha vinto l'comefilm d'animazione.Si tratta della seconda nomination all'e vittoria per il duo composto dalla coppia, marito e moglie, che ha vinto sempre nella categoria "Best Original Song" nel 2014 per Let It Go, colonna sonora del film d'animazione record d'incassie vera e propria hit internazionale.Me è stata eseguita alla cerimonia di premiazione di quest'anno, che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 4 marzo, da Gael García Bernal, ...