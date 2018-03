Cyberpunk 2077 uscirà anche su PS5 e sulla prossima Xbox?

Il creative director di Dragon Age : Inquisition al lavoro su Cyberpunk 2077? A Mike Laidlaw piacerebbe : Anche se pressoché ogni capitolo ha quanto meno una manciata di problematiche (il problema di Inquisition a livello di fetch quest è lampante), la serie di Dragon Age può sicuramente essere considerata una di quelle trilogie di buona se non buonissima fattura. Parte del merito va riconosciuta a una delle figure chiave del team che ha lavorato sull'IP: Mike Laidlaw.L'ormai ex BioWare è stato il protagonista assoluto di una lunga intervista ...

CD Projekt Red : Cyberpunk 2077 sarà un blockbuster : CD Projekt Red ha parlato del suo nuovo grande progetto in cantiere al Parinth Securities Gaming Seminar la scorsa settimana, e come riporta PCgamer il gioco è stato descritto dallo studio come un gioco di ruolo ancora più ambizioso di The Witcher 3.Non è stato rivelato nulla riguardo Cyberpunk 2077, ma lo studio sembra decisamente intenzionato a fare del gioco un blockbuster completo."Il nostro obbiettivo è quello di creare una serie di ...

La campagna pubblicitaria di Cyberpunk 2077 partirà senza preavvisi : Piotr Nielubowicz e Adam Kiciński di CD Projekt Red sono stati recentemente protagonisti al Parity Securities Gaming Seminar 2018, dove hanno parlato di vari argomenti, come GWENT, GOG.com e, soprattutto, dell'attesissimo Cyberpunk 2077. I due hanno dato alcuni spunti interessanti sul gioco in questa occasione.Per cominciare, come già dichiarato, l'unico obiettivo dello studio è ora Cyberpunk 2077, con oltre 300 dipendenti che lavorano al ...

Torniamo a parlare di Cyberpunk 2077 - quando inizierà la promozione del gioco? : Piotr Nielubowicz e Adam Kicinski, entrambi producer presso CD Projekt RED, hanno partecipato a un evento chiamato Pareto Securities Gaming Seminar. Nel corso della conferenza, i due hanno parlato delle varie IP attualmente in possesso presso la software house, quindi in partciolare di GWENT, ma anche di GOG.com e, soprattutto, di Cyberpunk 2077, dando qualche altra piccola informazione sul gioco in sviluppo presso i creatori dei giochi di The ...

CD Projekt RED : la compagnia è concentrata su Cyberpunk 2077 ma non abbandonerà l'universo di The Witcher : CD Projekt RED, il famoso studio responsabile dell'apprezzata serie di The Wicher, ultimamente ha rilasciato importanti dichiarazioni sull'atteso prossimo progetto, Cyberpunk 2077.Dichiarazioni focalizzate su uno dei temi più caldi all'interno del mondo videoludico, ovvero quello delle microtransazioni e loot box: come probabilmente saprete, la compagnia ha già confermato che in Cyberpunk 2077 non ci sarà in alcun modo la presenza delle famose ...

Cyberpunk 2077 : il gioco non avrà loot box : CD Projekt Red lo scorso novembre ha annunciato la potenziale aggiunta di una componente online nel venturo Cyberpunk 2077, elemento tanto interessante quanto fonte di preoccupazione per gli appassionati dei single player dello studio Polacco.Come riporta Segmentnext, la compagnia rassicura gli appassionato per quanto riguarda la presenza di loot box: non vi saranno in alcun modo.Il co-fondatore di CD Projekt Red, Marcin Iwiński, ha ...

Scordatevi The Witcher 4 - cosa hanno rivelato gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 : L'ultimo capitolo di The Witcher di CD Project RED, parliamo del terzo capitolo, ha letteralmente stregato i giocatori. Un RPG occidentale adulto, con una storia fenomenale e un gameplay appagante, per non parlare della grafica. Non siamo sorpresi, quindi, che gli utenti aspettano con impazienza il seguito della serie, The Witcher 4. Abbiamo purtroppo brutte notizie: The Witcher 4 non uscirà prima di qualche anno. Ne ha parlato durante una ...

Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith parla di un nuovo trailer in arrivo e del futuro mostrato dal gioco : Secondo le ultime indiscrezioni Cyberpunk 2077 potrebbe essere presente all'E3 2018 e potrebbe esserci spazio per una presentazione piuttosto importante. Le voci in questo senso sono parecchie.La presenza di CD Projekt RED è confermata e un paio di rumor provenienti da fonti diverse indicavano che il titolo sarebbe, almeno in parte, già giocabile con tanto di una demo inviata a Sony come dimostrazione dello stato dei lavori. Naturalmente solo ...

Il prossimo video di Cyberpunk 2077 mostrerà “quanta morte” c’è nel gioco : Nuovi dettagli di Cyberpunk 2077 sono emersi per gentile concessione di una fonte piuttosto bizzarra: Vodafone. Nell'ambito di una campagna congiunta con il quotidiano spagnolo El Pais sul futuro della tecnologia, il gigante europeo delle telecomunicazioni ha parlato con Mike Pondsmith, l'autore del gioco di ruolo sul quale si basa Cyberpunk 2077. https://www.youtube.com/watch?v=bAssXnR6kJk Le notizie ci arrivano tramite YouTuber spagnolo. ...

CD Projekt RED sarà presente all'E3 2018 : verrà mostrato il primo video gameplay di Cyberpunk 2077? : Al di là delle facili battute sul titolo del gioco e sul fatto che contenga al suo interno la data d'uscita ufficiale, la campagna promozionale che porterà alla pubblicazione di Cyberpunk 2077 potrebbe partire nel corso di un evento chiave per l'industria videoludica.CD Projekt RED sarà presente all'E3 2018. Come segnalato da SegmentNext, il nome della software house è presente tra le compagnie che parteciperanno all'E3 2018 e la conferma arriva ...

Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 procede - si lavora alle animazioni : Ancora tutto tace sul fronte dell'uscita di Cyberpunk 2077, ma CD Projekt RED ultimamente ci sta aggiornando spesso sullo stato dei lavori del nuovo RPG in sviluppo ormai da qualche anno. A tal proposito, adesso sappiamo che i creatori di The Witcher stanno lavorando al comparto delle animazioni. La software house polacca ha infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro sul proprio sito web ufficiale, in cui afferma di essere alla ricerca di ...

Cyberpunk 2077 : l'E3 2018 sarà l'occasione giusta per mostrare il titolo? : Ultimamente la rete è stata invasa da notizie riguardanti l'attesa nuova produzione di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077: siamo partiti dalla riapertura del profilo Twitter, fino a un'ipotetica versione già giocabile che, secondo alcuni rumor, sarebbe in mano a Sony.Ora, come segnala DSOGaming, una nuova indiscrezione compare online e, a quanto pare, secondo GRYOnline, Cyberpunk 2077 dovrebbe essere uno dei protagonisti dell'E3 2018.In occasione ...

Trailer e demo di Cyberpunk 2077 all’E3 2018 : stavolta ci siamo? : La scorsa settimana, l'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 ha postato per la prima volta dopo ben quattro anni e mezzo, dando adito al pubblico e alla stampa di credere che siano in arrivo finalmente novità sostanziali sul nuovo progetto videoludico dell'acclamato team di CD Projekt RED. In attesa delle tanto agognate informazioni, e magari di un video gameplay, pare proprio che i tempi siano maturi e che il gioco possa fare capolino ...

Cyberpunk 2077 : spunta un video che ci offre uno sguardo alle armi e alle location : Quanti di voi sono in attesa della nuova ambiziosa produzione di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077? Ultimamente i tanti fan che aspettano novità sul gioco hanno ricevuto quelle che sembrano ottime notizie, infatti il titolo sarebbe già giocabile, inoltre la riapertura del profilo Twitter dopo 4 anni ha creato un grande entusiasmo tra i giocatori.Ebbene, come segnala Gamingbolt, oggi arrivano altre novità su Cyberpunk 2077. Infatti, il team di ...