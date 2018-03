Così le dimissioni di Renzi diventano una sfida a Mattarella e ai grillini Pd

Milan - Gattuso : "Dimissioni? Non sono io il problema : non siamo squadra - Così non si può andare avanti..." : Il tecnico rossonero dopo il ko con l'Atalanta: "Il confronto coi dirigenti a fine partita? È una situazione complicata"

Milan - Gattuso sconsolato : “Così non si può andare avanti - dimissioni? Ecco cosa penso” : Altra debacle per il Milan, pesante sconfitta nella gara di campionato contro l’Atalanta, Ecco l’analisi di Gattuso ai microfoni di Premium: “Tante cose sono funzionate, all’inizio la partita è stata interpretata bene. Ma siamo andati in svantaggio e il campo è diventato in salita. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma non è bastato. Stiamo sempre a cercare di spiegare perché gli episodi ci condannano, ma questi episodi ...