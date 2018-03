Elezioni - Cosa succede adesso? : In attesa dei risultati finali che si avranno solo martedì 7 marzo, dalle urne escono proiezioni che non lasciano sperare in una maggioranza semplice da concordare. Per formare un governo servirebbero quindi delle larghe intese che oggi sembrano poco plausibili. Toccherà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella instaurare il dialogo tra forze politiche, missione impervia che richiederà tempo e abilità. Giovedì 8 e venerdì 9 marzo i ...

Elezioni politiche 2018 : Cosa succede adesso? : C’era una quota da raggiungere per governare da soli, partito o coalizione che si fosse, e questa quota non è stata raggiunta da nessuno alle Elezioni politiche 2018. Nessun partito o coalizione è arrivato al 40% che permetteva e prometteva maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Una maggioranza di governo non è dunque uscita dalle urne e bisognerà formarla fuori, calcolatrice in una mano e programmi politici nell’altra. Elezioni politiche ...

Risultati elezioni 2018 - Cosa succede ora. Le possibili maggioranze : Nessun partito o coalizione ha la maggioranza assoluta. Gli scenari plausibili elezioni 4 marzo 2018, tutti i Risultati: vai allo speciale elezioni 4 marzo, l'affluenza definitiva. I dati regione per ...

Elezioni 2018 - Cosa succede dopo il voto : le tappe - : Una volta annunciati i risultati definitivi, inizieranno i passaggi istituzionali della XVIII Legislatura: la prima seduta delle Camere, l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, le dimissioni di ...

GERMANIA - REFERENDUM SPD : SÌ A GRANDE COALIZIONE/ Angela Merkel - Cosa succede ora : il 14 marzo sua rielezione : GERMANIA, REFERENDUM Spd: sì alla GRANDE COALIZIONE dopo il voto del board dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz, ora il governo si può fare. Ma gli elettori sono scontenti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:23:00 GMT)

Morte Astori - ecco Cosa succede per il Fantacalcio : Morte Astori – Shock nel mondo del calcio, il difensore della Fiorentina Astori è stato trovato morto in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, arresto cardiocircolatorio e quindi Morte naturale. Ovviamente è stata rinviata la giornata del campionato di Serie A e la medesima decisione è stata presa per il Fantacalcio. ecco il comunicato di Fantagazzatta: “Vi diciamo la verità: ci sarebbe piaciuto poter ...

Partite rinviate : ecco Cosa succede in Serie A : La morte di Davide Astori spiazza il mondo del calcio: ecco come verrano ricalendarizzate le Partite del campionato di Serie A

Morte Davide Astori/ Piermario Morosini e Scirea : dolore e ricordi - Cosa succede quando muore un calciatore : La Morte improvvisa di Davide Astori riporta alla memoria tragedie del passato nel nostro calcio: dall'incidente in Polonia di Gaetano Scirea ai decessi in campo di Morosini e Renato Curi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Italia al voto - Cosa succede dopo : Con il voto di oggi si avvia la diciottesima legislatura che formalmente si aprirà venerdì 23 marzo con la prima riunione di Camera e Senato, anche se la settimana precedente sarà dedicata alla ...

Birgi - Ryanair. Domande e risposte per capire Cosa succede al nostro aeroporto. : Che sta succedendo all'aeroporto di Trapani? Siccome si dicono tante cose, e molte sono sbagliate, abbiamo fatto un po' di FAQ, di Domande e risposte sul 'Vincenzo Florio', l'Airgest e Ryanair. Ci ...

Il ritorno di Once Upon a Time 7 segnato da una morte sconvolgente : Cosa succederà adesso? : Secret Garden questo è il titolo dell'episodio che segna il ritorno in onda di Once Upon a Time 7. La notizia della cancellazione della serie è ormai ufficiale ma i fedelissimi continuano a guardare questi nuovi episodi nonostante l'uscita di scena della "famiglia reale" (Jennifer Morrison & C.) e questa sorta di reboot che avrebbe potuto segnare la rinascita dello show. Così non è stato e nonostante le novità inserite nei nuovi episodi ...

Cosa succede dopo le elezioni politiche del 4 marzo? Tutto quello che c'è da sapere : Ci vorrà minimo un mese, forse anche di più. Una volta scrutinate tutte le schede e proclamati i risultati, il 5 marzo comincerà la maratona per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. Queste le tappe.4 MARZO. Le urne si chiuderanno alle 23. Lo spoglio delle schede non sarà breve, vista la complessità della legge elettorale. I risultati definitivi arriveranno in nottata.8-9 MARZO. I ...

Flat tax - Cosa succede dove è applicata : Intorno alla metà degli anni Novanta, in seguito alla caduta del muro di Berlino, i paesi dell’est d’Europa introdussero la Flat tax, l'aliquota unica con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri e riavviare le...

Anticipazioni Una Vita : Cosa succede a INIZIO APRILE 2018 : I colpi di scena nel quartiere di Acacias non mancheranno nemmeno ad INIZIO APRILE 2018; scopriamo insieme che cosa succederà attraverso il nostro post che riassume tutte le Anticipazioni principali della telenovela Una Vita: Sara ruba a Mauro la documentazione su Cayetana. Diventando a tutti gli effetti una presenza costante nella quotidianità di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), la cameriera Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) inizierà a ...