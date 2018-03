Coree | Kim Jong-un ospita inviati Seul

Coree - il dialogo continua : una delegazione di Seul a cena da Kim Jong-un : In cambio il Nord potrebbe fare leva su Seul per allargare le maglie delle sanzioni economiche internazionali che, per quanto porose, stanno mettendo in difficoltà la sua economia. Tornata in patria, ...

Kim : riconciliazione tra le Coree : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Coree - Kim Jong-un : 'Continuare con la riconciliazione' : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto di ritenere importante continuare a creare uno spirito di riconciliazione tra le due Coree. Lo riferisce l'agenzia di stato Kcna. Nelle sue prime ...

Coree : conclusa missione - sorella di Kim lascia Sud : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Disgelo tra le Coree - Kim invita Moon a Pyongyang : Una astuta mossa diplomatica di Kim Jong-un rafforza la distensione in atto tra le due Coree e promette di prolungare la 'tregua olimpica' - allontanando almeno temporaneamente i venti di guerra che ...

Giochi - sorella Kim a match hockey Coree : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 10 FEB - Esordio con spettatrice d'eccezione per il team di hockey femminile delle Coree unite. Al Kwandong center è infatti arrivata Kim Yo-jong, sorella del ...

Coree unite - hockey femminile : ad assistere alla gara la sorella di Kim con il presidente sudcoreano : Esordio con spettatrice d'eccezione per il team di hockey femminile delle Coree unite. Al Kwandong center è infatti arrivata Kim Yo-jong, sorella del leader di Pyongyang, la quale sta assistendo al ...

Coree : il leader del Nord Kim Jon-un invita a Pyongyang il presidente sudcoreano Moon Jae-in : Dopo la storica stretta di mano, avvenuta sotto gli occhi del mondo, arriva un altro segnale di disgelo vero e proprio con l'invito ad incontrarsi dopo i giochi. Oggi al via le prime gare e le speranze di medaglia per gli azzurri -

Olimpiadi - è disgelo tra le Coree Kim invita Moon a Pyongyang : Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha invitato il presidente sudcoreano Moon Jae-in a partecipare a un summit a Pyongyang. Lo ha annunciato Seul. L'invito e' stato portato da Kim Yo Jong, sorella del numero uno nordcoreano in visita al Sud per i Giochi Olimpici. Kim Jong Un e' pronto a incontrare Moon "il prima possibile", secondo un portavoce della Casa Blu, la presidenza della Corea del Sud. Segui su affaritaliani.it

Olimpiadi - disgelo tra le Coree Kim invita Moon a Pyongyang Attacco degli hacker ai Giochi : Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha invitato il presidente sudcoreano Moon Jae-in a partecipare a un summit a Pyongyang. Lo ha annunciato Seul. L'invito e' stato portato da Kim Yo Jong, sorella del numero uno nordcoreano in visita al Sud per i Giochi Olimpici. Kim Jong Un e' pronto a incontrare Moon "il prima possibile", secondo un portavoce della Casa Blu, la presidenza della Corea del Sud. Segui su affaritaliani.it

Disgelo tra le due Coree - la mossa a sorpresa di Kim : Seul, 10 feb. (AdnKronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong un ha invitato il presidente sudcoreano Moon Jae-in a visitare Pyongyang “al più presto”. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando la sorella di Kim, Kim Yo-Jong, nel corso dell’incontro che hanno avuto oggi al palazzo presidenziale di Seul, all’indomani dell’apertura delle Olimpiadi di Pyeongchang. “Creiamo le condizioni ...

Coree : il leader del Nord Kim Jon Un invita a Pyongyang il presidente sudcoreano Moon Jae-in : Dopo la storica stretta di mano, avvenuta sotto gli occhi del mondo, arriva un altro segnale di disgelo vero e proprio con l'invito ad incontrarsi dopo i giochi. Oggi al via le prime gare e le speranze di medaglia per gli azzurri -

Via ai Giochi invernali : le due Coree sfilano insieme. Stretta di mano tra Moon e la sorella di Kim : PYEONCHANG - Una grande tigre bianca e cinque bambini che cominciano il loro viaggio nel tempo alla ricerca della pace. È iniziata così la cerimonia inaugurale dei Giochi...

Via ai Giochi invernali : le due Coree sfilano insieme. Stretta di mano tra Moon e la sorella di Kim : PYEONCHANG - Una grande tigre bianca e cinque bambini che cominciano il loro viaggio nel tempo alla ricerca della pace. È iniziata così la cerimonia inaugurale dei Giochi...