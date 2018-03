Coree | il dialogo continua | una delegazione di Seul a cena da Kim Jong-un

Coree - il dialogo passa anche attraverso il K-pop e la cultura : Pyeongchang , Corea del Sud, , 13 feb. , askanews, Che i Giochi invernali di PyeongChang siano un momento privilegiato per il dialogo tra la Corea del Sud, Paese ospitante delle Olimpiadi, e i vicini-...

Coree - Onu apprezza riapertura dialogo : 6.46 Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si dice lieto dell'apertura alla possibilità di dialogo reciproco annunciato dalle due Coree, ed esprime la speranza che possa così esse re avviata la denuclearizzazione della penisola. Con favore è stata accolta la volontà di Pyongyang di partecipare ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018, come pure la riapertura della linea telefonica militare intercoreana. "Sono -conclude il Consiglio- ...

Dialogo tra le Coree - Moon Jae-in disponibile a incontrare Kim Jong-un - : Durante un discorso in diretta tv, il presidente della Corea del Sud ha mostrato segni di apertura verso il regime di Pyongyang "se le condizioni sono quelle giuste"

Dialogo fra le due Coree : intesa sulle Olimpiadi per allentare le tensioni : «La speranza del popolo nel miglioramento delle relazioni tra Nord e Sud è come l’acqua che scorre sotto i fiumi ghiacciati». Anche se viene descritto come un uomo irascibile, il capo della delegazione nord-coreana a Panmunjom ha scelto parole poetiche nel primo incontro di alto livello tra Seul e Pyongyang dopo due anni di gelo. A capo del Comitat...

Le Olimpiadi invernali scongelano il dialogo tra le due Coree : Pyongyang invierà una delegazione : Le Olimpiadi invernali scongelano il dialogo tra le due Coree: Pyongyang invierà una delegazione Le due delegazioni coreane sfileranno insieme nella cerimonia di apertura. Seul ha proposto che durante i Giochi – che si svolgeranno in Corea del Sud tra il 9 e il 25 febbraio – siano consentiti incontri tra le famiglie rimaste separate […] L'articolo Le Olimpiadi invernali scongelano il dialogo tra le due Coree: Pyongyang invierà ...

Pyeongchang 2018 - c'è dialogo tra le Coree : il Nord avrà una delegazione ai Giochi : SEUL (Corea del Sud) - La Corea del Nord ha dichiarato di essere pronta a inviare atleti e una delegazione di alto livello ai Giochi Olimpiaci Invernali di Pyeongchang2018 in Corea del Sud il prossimo ...

Le Olimpiadi invernali scongelano il dialogo tra le due Coree : Pyongyang invierà una delegazione : Le due delegazioni coreane sfileranno insieme nella cerimonia di apertura. Seul ha proposto che durante i Giochi - che si svolgeranno in Corea del Sud tra il 9 e il 25 febbraio - siano consentiti incontri tra le famiglie rimaste separate dalla guerra del 1950-53. terranno a febbraio nella Corea del Sud

Dialogo Coree : Nord invierà delegazione di 'alto livello' a Olimpiadi - : questo il primo risultato dell'incontro tra i rappresentanti di Seul e Pyongyang al villaggio di confine di Panmunjom. Al centro del confronto, la questione dei Giochi olimpici invernali di ...

Al via il dialogo tra le Coree : anche atleti del Nord alle olimpiadi invernali di Pyeongchang : Le olimpiadi invernali di Pyeongchang sono l'occasione per riaprire un dialogo interrotto due anni fa. Nella delegazione, ha reso noto Seul, ci saranno atleti, sostenitori, gruppi di performance artistica, team dimostrativo di Taekwondo (arte marziale propria della penisola coreana) e funzionari di vertice

Coree : al via il dialogo ad 'alto livello' : L'incontro di "alto livello" tra le due Coree al villaggio di confine di Panmunjom, il primo del suo genere in oltre due anni, avrà inizio alle 10:00 di Seul, le 2:00 in Italia, in base a quanto ...

Passa per le Olimpiadi il dialogo tra le due Coree : Dove la politica sembra fallire, potrebbe ora riuscire lo sport. O forse, nulla è poi tanto cambiato, visto che proprio lo sport è da sempre una delle leve più potenti della geopolitica internazionale. Le ...

Coree : domani dialogo 'alto livello' : (ANSA) - PECHINO, 8 GEN - L'incontro di "alto livello" tra le due Coree al villaggio di confine di Panmunjom, il primo del suo genere in oltre due anni, avrà inizio alle 10:00 di Seul, le 2:00 in ...

Coree : domani dialogo 'alto livello' : PECHINO, 8 GEN - L'incontro di "alto livello" tra le due Coree al villaggio di confine di Panmunjom, il primo del suo genere in oltre due anni, avrà inizio alle 10:00 di Seul, le 2:00 in Italia, in ...

Trump plaude il dialogo tra le due Coree : "pronti ad unirci" - : "Mi piacerebbe vederli continuare dopo le Olimpiadi. Al momento opportuno interverremo. Mi piace l'idea di quello che stanno facendo relativamente alle Olimpiadi", ha detto ai giornalisti Trump. In ...