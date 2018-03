Come salvarsi dal partito dell' altra nazione

Neve - Come salvarsi nel caso si venga sorpresi da una valanga? Video : Pubblicità Pubblicità Il 2018 è iniziato all'insegna dell'allerta meteo , ed in montagna a preoccupare in modo particolare è il rischio slavine , dopo che domenica scorsa a Sestriere una #valanga ha ...

Neve - Come salvarsi nel caso si venga sorpresi da una valanga? Video : Il 2018 è iniziato all'insegna dell'allerta meteo, ed in montagna a preoccupare in modo particolare è il rischio slavine, dopo che domenica scorsa a Sestriere una #valanga ha invaso un condominio di cinque piani provocando gravi danni alla struttura. La #Neve è penetrata nelle case al piano terra e al primo piano, ed i soccorritori temevano un'altra #rigopiano. Fortunatamente però così non è stato e le famiglie presenti sono state evacuate senza ...