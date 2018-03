Come riconoscere la depressione? Ecco quali sono i sintomi più comuni | i comportamenti e

Riconoscere i Talebani Come partito. La scelta del presidente Ghani per pacificare l'Afghanistan : Il nemico di ieri può diventare l'alleato di domani. Paradosso afghano: diciassette anni fa, l'America colpita dall'11 Settembre, muove guerra in AfGhanistan ad al Qaeda e al regime che ospitava i campi di addestramento di Osama bin Laden: quello dei Talebani. Migliaia di morti dopo (tra cui 54 militari italiani), le autorità di Kabul aprono ai Talebani in nome di un nemico comune: l'Isis. Diciassette anni di guerra, ovvero oltre ...

Ecco Come riconoscere la freschezza delle uova comprate nei supermercati : Le direttive nazionali e comunitarie per quanto riguarda la commercializzazione delle uova impongono precise regole per garantire la qualità e la sicurezza dell’uovo che può essere osservata attraverso l’etichettatura. Infatti per legge, devono essere riportate le seguenti indicazioni: data di consumo preferibile (per le uova fresche è considerata superata il 28° giorno dalla deposizione, ma il dettagliante deve ritirarle dal ...

Come riconoscere la felicità : Sono felici gli inizi di qualsiasi attività, Come quella che Augé intraprende giungendo in Costa d'Avorio, una specie di nascita in un mondo nuovo che bisogna imparare a conoscere. E sono momenti di ...

Gerusalemme - Abu Mazen a Nazioni Unite “Riconoscere la Palestina Come membro” Poi lascia aula senza sentire Usa e Israele : Il riconoscimento dello Stato di Palestina e la creazione di un meccanismo multilaterale di mediazione sulla questione israelo-palesinese, con conseguente ufficializzazione del disconoscimento degli Usa nel ruolo di mediatori. Sono le richieste avanzate da Abu Mazen alle Nazioni Unite. Durante il Consiglio di Sicurezza sul Medio Oriente, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese ha chiesto una conferenza internazionale nel 2018 come ...

Il nuovo governo tedesco è pronto a riconoscere Come sport gli eSport - anche in prospettiva olimpica : A più di tre mesi dalle elezioni, le trattative tra i partiti di Angela Merkel e Martin Schulz produrranno molto probabilmente il nuovo governo per la Germania, rimasta fino ad ora senza un esecutivo.Uno dei temi principali che sarà al centro delle proposte legislative del nuovo governo sarà relativo al riconoscimento degli esport come sport a tutti gli effetti, anche in prospettiva olimpica. A riportarlo è l'esport Observer."Vogliamo dare agli ...

Agenzia delle Entrate : Come riconoscere la nuova email truffa : I tentativi di phishing ai danni di ignari utenti sono all’ordine del giorno. Ormai le email truffa che cercano di rubare dati sensibili o ancor peggio carte di credito arrivano alla velocità della luce. L’ultimo caso segnalato riguarda delle email fasulle inviate dall’Agenzia delle Entrate ma ovviamente non si tratta affatto di posta elettronica proveniente dal fisco ma di virus informatici. E’ stata proprio l’Agenzia delle Entrate a comunicare ...

Come riconoscere file infetti : Allora, che aspetti ad analizzare i tuoi file con tutti i migliori antivirus del mondo contemporaneamente?

Come riconoscere un Huawei P10 con problemi alla fotocamera prima dell’acquisto : Sta entrando nel vivo in queste ore il programma relativo alla beta con cui potremo testare da subito l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo su Huawei P10. Tra le poche notizie certe, almeno per ora, abbiamo il fatto che i lavori fin qui portati avanti dai tecnici non abbiano ancora risolto i problemi relativi alla messa a fuoco della fotocamera, Come del resto vi avevamo anticipato lo scorso fine settimana. Ci sono tuttavia delle ...

Come riconoscere un Huawei P10 con problemi alla fotocamera prima dell’acquisto : Sta entrando nel vivo in queste ore il programma relativo alla beta con cui potremo testare da subito l’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo su Huawei P10. Tra le poche notizie certe, almeno per ora, abbiamo il fatto che i lavori fin qui portati avanti dai tecnici non abbiano ancora risolto i problemi relativi alla messa a fuoco della fotocamera, Come del resto vi avevamo anticipato lo scorso fine settimana. Ci sono tuttavia ...

Come riconoscere l’ulcera : sintomi e disturbi di questa patologia : L’ulcera gastrica è una specie di ferita che si forma sulla parete interna dello stomaco (tonaca mucosa), e si sviluppa quando i fattori protettivi della mucosa vengono a mancare. I primi sintomi che si possono presentare riguardano mal di stomaco particolarmente accentuato che tende a ripetersi costantemente, con disturbi della digestione e bruciore. È importante riconoscere e curare tempestivamente l’ulcera peptica perché, oltre a creare ...

L'OMS potrebbe riconoscere l'abuso di videogiochi Come malattia : Tuttavia, in alcuni casi i videogiochi sono stati al centro di fatti di cronaca molto gravi legati al loro abuso. Parliamo di persone morte di fronte allo schermo dopo maratone videoludiche di 24 ...

Eiaculazione precoce : Come riconoscere e risolvere il problema : L’Eiaculazione precoce è un problema che affligge oltre il 30% degli uomini, ma sembra che solo l’8% abbia deciso di affrontare realmente il problema è parlarne apertamente. Vediamo in questo articolo, da cosa è scatenato, quali problematiche può portare e…Continua a leggere →

L’Assemblea generale dell’ONU ha condannato la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme Come capitale di Israele : L’Assemblea generale dell’ONU, l’organo che rappresenta tutti gli stati membri dell’ONU, ha approvato oggi una risoluzione che chiede agli Stati Uniti di rivedere la decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il testo della risoluzione dice che qualsiasi decisione The post L’Assemblea generale dell’ONU ha condannato la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele appeared first on Il Post.

Trump : 'Riconoscere Gerusalemme Come capitale israeliana porterà la pace' Video : Il presidente Trump [Video] ha annunciato mercoledì che gli Stati Uniti riconosceranno #Gerusalemme come capitale di Israele e che trasferira' lì l'ambasciata americana. Ho deciso che è ora di riconoscere ufficialmente Gerusalemme come capitale d'Israele. Ho giudicato questa linea d'azione nel migliore interesse degli Stati Uniti d'America e nel permento della pace tra Israele ed i palestinesi , ha detto dalla Casa Bianca. Il presidente ha detto ...