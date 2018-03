Clima | Guterres nomina Bloomberg come inviato speciale Onu

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 marzo 2018) Il segretario generale dell’Onu, Antonio, hato Michaeldelle Nazioni Unite per l’azione sul. L’ex sindaco di New York – ha annunciato– sosterrà la strategia sule gli sforzi del segretario generale per il vertice in programma all’Onu nel 2019 e fara’ leva sugli sforzi nei settori chiave del summit per incoraggiare una rapida e maggiore attuazione dell’accordo di Parigi. L'articoloOnu sembra essere il primo su Meteo Web.