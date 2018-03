Cina | Pechino punta sulle forze armate | sale budget militare

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Punto alla medaglia a Pechino ma la Federazione deve essere più viCina agli atleti” : Quelle lacrime al termine della mass start a Cinque Cerchi ce le ricorderemo per sempre. Spontaneità e verità in quella reazione di Francesca Lollobrigida, tra le favorite per il successo finale nella specialità dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un settimo posto finale che non rende giustizia alla bontà della sua prova, vista la quarta piazza nello sprint decisivo che assegna più punti. 28 centesimi maledetti che ...

Apple si piega a Pechino : i dati degli utenti di iCloud su un server in Cina : Apple si piega alla Cina: l'azienda di Cupertino a fine mese registrerà i dati degli utenti cinesi che usano il servizio iCloud in un server in Cina . La mossa è dettata dalla necessità di uniformarsi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Pechino : lite 007 Usa-Cina per valigetta nucleare di Trump (19 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Trump, stretta sulle armi negli Usa. Cina-Usa, lite 007 durante viaggio a Pechino. Gentiloni, "esenzione Canone Rai per over75" (19 febbraio 2018)(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:05:00 GMT)

La valigetta nucleare di Trump e la rissa a Pechino : scontro tra agenti segreti in Cina : È successo a novembre, durante la visita del presidente Trump, ma è stato rivelato solo ora. I cinesi cercavano di placcare l’ufficiale con la borsa dei codici

Usa e Cina ai ferri corti sui dazi : Pechino minaccia ritorsioni : I super dazi minacciati su acciaio e alluminio, lo stop alla cessione della Borsa di Chicago a una cordata con soci cinesi e l'allarme sulla sicurezza dei telefonini Huawei e Zte scatenano la reazione di Pechino: «Pronti ad adottare qualsiasi misura per difendere i nostri interessi»...

Terremoto in Cina : scossa magnitudo 4.3 nell’Hebei - avvertita anche a Pechino : Un Terremoto magnitudo 4.3 si è verificato in Cina, nella contea cinese di Yongqing, nella città di Langfang, a nord della provincia di Hebei. Secondo il China Earthquake Networks Center, l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo l’Istituto Geofisico statunitense Usgs si è trattato di un evento magnitudo 4.6, rilevato alla 18:31 locali (11:31 in Italia) ed è stato avvertito nettamente anche nella capitale. Non si ...

Cina : attacco con coltello a Pechino - 1 morto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Cina - attacco con coltello in centro commerciale a Pechino : un morto - : Il responsabile è un uomo di 35 anni, già catturato e identificato dalla polizia. La vittima è una donna, deceduta in ospedale subito dopo i soccorsi. Nessuno dei 12 feriti è in gravi condizioni. L'...

La Cina si prende anche la ChiesaPechino sceglie 7 nuovi vescovi La Via della Seta arriva a Bergoglio : Lo shopping cinese arriva anche al Vaticano. Papa Francesco accetterà la nomina di 7 vescovi nominati da Pechino. E' un segnale dell'influenza crescente del paese nella Santa Sede Segui su affaritaliani.it

Cina-Vaticano - accordo vicino. La Santa Sede accetterà sette vescovi nominati da Pechino : Potrebbe essere vicino l'accordo tra la Cina e il Vaticano. Tutto ruota intorno alla nomina di sette vescovi, con la firma tra Pechino e Santa Sede tra pochi mesi. Ma vediamo di cosa si tratta nello specifico. Come scrive il Wall Street Journal, che cita una fonte vicina al dossier, Papa Francesco avrebbe deciso di accettare la legittimità dei sette vescovi cattolici nominati dal governo cinese, per favorire il processo di riconoscimento ...

Cina-Regno Unito : i media di Pechino elogiano May per la scarsa pressione sui diritti umani : ... concentrandosi invece sulla "collaborazione pragmatica" tra il suo paese e la seconda economia globale. "Alcuni media occidentali continuano ad ossessionare May affinché critichi Pechino, nel ...