Ciclismo | Bradley Wiggins accusato di doping dalla commissione parlamentare | ha barato al

oasport

: Da un'indagine parlamentare inglese: Bradley #Wiggins assunse il potente corticosteroide triamcinolone per vincere… - Eurosport_IT : Da un'indagine parlamentare inglese: Bradley #Wiggins assunse il potente corticosteroide triamcinolone per vincere… - theamerigo : RT @OA_Sport: #ciclismo INCREDIBILE! Bradley Wiggins accusato di doping da una commissione parlamentare! Ha barato al Tour de... https://t.… - OA_Sport : #ciclismo INCREDIBILE! Bradley Wiggins accusato di doping da una commissione parlamentare! Ha barato al Tour de... -

(Di lunedì 5 marzo 2018)vinse il Tour de France 2012, l’ultimo prima dell’era Chris Froome (interrotta solo dal successo di Vincenzo Nibali nel 2014). Il britannico dominò quell’edizione della Grand Boucle ma un rapporto proveniente da oltre Manica accusa pesantemente l’attuale 37enne che nel frattempo si è dato al canottaggio. L’accusa, mossa dal comitatoDepartment for Digital, Culture, Media and Sport, riguarda il presunto uso di sostanze dopanti proprio nell’estate in cui il Sir si vestì di giallo. Il rapporto sostiene che, al Tour de France 2012, il Team Sky sfruttò il sistema dell’esenzione terapeutica (“diagnosi di comodo di asma”) in modo da permettere adi assumere un farmaco a base di corticosteroidi che gli permettesse di “migliorare il rapporto peso potenza”. Nell’inchiesta si parla anche di ...