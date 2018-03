Ciao Capitano | sempre con noi | morto a 31 anni Davide Astori

laragnatelanews

: Ciao, Capitano - brfootball : Ciao, Capitano - matteorenzi : Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. #Astori - CagliariCalcio : Con la nostra maglia hai realizzato i tuoi sogni, hai fatto gol in Nazionale, sei stato il nostro capitano coraggio… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) E’nella notte tra sabato e domenica, inspiegabilmente. Un arresto cardiaco definito dagli inquirenti che ne hanno disposto comunque l’autopsia, come cause naturali.della Fiorentina e giocatore della Nazionale Italiana, se ne andato così a soli 31, nel sonno. La morte se l’è portato via dopo una serata passata a giocare col suo compagno di squadra alla Playstation come tanti “ragazzi” fanno. Si che a 31 si è ragazzi, sopratutto in un ambiente, in un ritiro pre-match. A udine c’era la partita- poi sospesa, come tutto il campionato (la 27^ di campionato) – in onore e nel rispetto, di un uomo, un ragazzo, da tutti conosciuto e amato. Un compagno e un papà (di una bambina Vittoria, di due). La sospensione del campionato è stato un segnale di unione e di umanità. Altrettanto condivisibile e apprezzabile ...